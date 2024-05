Congo-Kinshasa: Haut-Uélé - L'UDPS félicite le gouverneur élu Jean Bakomiko

Dès son élection comme gouverneur de la province du Haut-Uélé, Me Jean Bakomito Gambu a reçu les félicitations du parti présidentiel. Le soutien massif de l'UDPS a été exprimé par son président fédéral Alexis Ambambela, au cours d'une cérémonie émouvante organisée le 1er mai au siège Inudos à Isiro.

La victoire éclatante de Jean Bakomito a été accueillie avec un enthousiasme débordant par Alexis Ambambela qui a pris la parole pour adresser des félicitations sincères au nouveau gouverneur pour son élection. « Nous sommes extrêmement fiers de voir un membre d'une plateforme de l'Union sacrée accéder à une fonction aussi prestigieuse et cruciale pour notre région », a déclaré le président fédéral de l'UDPS, témoignant ainsi de l'unité et de la solidarité au sein de L'Union sacrée. La reconnaissance de l'UDPS envers le gouverneur élu Jean Bakomito met en lumière la confiance indéfectible du parti présidentiel dans le leadership et les capacités de la nouvelle autorité de Haut-Uélé. « Nous soutenons pleinement l'honorable Bakomito dans sa mission de guider le Haut-Uélé vers un avenir plus prospère et épanouissant » , a ajouté Alexis Ambambela, soulignant ainsi l'importance cruciale de l'unité politique dans la région.

%

Dans un discours empreint de noblesse et d'unité après sa victoire éclatante, le gouverneur élu a exprimé sa gratitude envers chaque habitant du Haut-Uélé qui a participé à ce processus électoral démocratique. « Je suis conscient des défis qui nous attendent à cette fonction, mais je crois fermement en la force de l'unité et de la collaboration. En travaillant ensemble, nous pouvons assurer le bien-être de tous les habitants de la province et promouvoir son développement économique » , a déclaré Jean Bakomito Gambu. Cette élection marque un tournant décisif pour la province du Haut-Uélé, et le nouveau gouverneur s'est engagé solennellement à servir tous les citoyens avec équité et dévouement, collaborant avec tous les acteurs locaux pour le bien-être et le progrès de la population.

Son élection incarne l'espoir d'un avenir radieux et prospère pour la province et ses habitants, attesté par ses proches collaborateurs. Le nouveau gouverneur de province du Haut-Uélé, Jean Bakomito, a été élu gouverneur de la province du Haut-Uélé, succédant ainsi à Christophe Baseane Nangaa. L'élection a été marquée par une compétition féroce, avec Jean Bakomito Gambu récoltant 11 voix sur 20, surpassant ses rivaux Constant Lungagbe (9 voix) et Serge Madigo (0), ainsi que le gouverneur sortant Christophe Baseane Nangaa (0). La vision du chef de l'Etat Félix Tshisekedi Tshilombo sera, ainsi, mise en exergue par le premier citoyen de cette grande province dont les enjeux de l'heure avec le concours de tous les filles et fils sans oublier le soutien de son prédécesseur Christophe Baseane Nangaa.