Congo-Brazzaville: Pointe-Noire/Kouilou - L'intersyndicale appelle à faire de l'emploi une priorité pour tous

Les départements de Pointe-Noire et du Kouilou ont célébré la Journée internationale du travail, le 1er mai, par un défilé organisé par l'intersyndicale des confédérations de ces deux départements, à l'esplanade du siège de la préfecture du département de Pointe-Noire.

Placées sous l'autorité de la présidente du Conseil départemental et municipal, maire de la ville, Evelyne Tchitchelle, les festivités se sont déroulées sur le thème national «L'intersyndicale des confédérations des départements de Pointe-Noire et du Kouilou interpelle le gouvernement et les entreprises privées à faire de l'emploi une priorité pour tous ». Dans son message lu par Clotaire Ngolali, responsable de la commission presse, l'intersyndicale a expliqué : « Ce thème national se justifie par le fait que le travail est considéré comme nécessaire dans les sociétés humaines. Il est notamment ce qui permet de gagner un salaire et donc d'être indépendant financièrement. C'est donc à juste titre que nous interpellons l'Etat employeur et les entreprises privées à faire de l'emploi une priorité pour tous, car pas d'emploi et sans emploi décent les populations s'enlisent dans la pauvreté ne sachant à quel saint se vouer».

Evoquant les maux engendrés par le chômage et la pauvreté (famine, sous-logement, déscolarisation et autres phénomènes qui minent la société), il a souligné : «Face à ce chaos, seul l'Etat employeur et les entreprises privées peuvent proposer des solutions idoines à la situation. Ici, un syndicalisme indépendant s'impose pour revendiquer et négocier, pour améliorer les droits collectifs et développer la solidarité pour un syndicalisme de coopération et d'action pour faciliter les convergences et donc le dialogue à partir des besoins exprimés non seulement par les travailleurs mais aussi les différentes couches sociales».

Le défilé, une occasion de découverte de nouvelles structures

Vêtus de tenues uniformes, les travailleurs des différentes structures publiques et privées de Pointe-Noire et du Kouilou ont défilé, pendant 1 heure 30 minutes, accompagnés par la musique de la fanfare de l'Eglise kimbanguiste. Cela, après l'exécution de l'international (hymne des travailleurs) et le passage de l'effigie du président de la République. Tantôt en petit nombre, tantôt en grand nombre, les carrés se sont succédé dans l'ordre, la discipline et une belle ambiance.

Les festivités organisées par les centrales syndicales CSTC, CSC, Cosylac, qui se sont déroulées en présence de Jean Pascal Koumba, secrétaire général, représentant le préfet du département de Pointe-Noire, et de Victor Yeta, président de l'intersyndicale Pointe-Noire/Kouilou, ont aussi été une occasion de découverte pour la population. « Il y a de nouvelles sociétés dont je viens de découvrir l'existence grâce à ce défilé », a confié Marie, une mère de famille. «J'entendais parler de certaines nouvelles structures, je voyais leurs noms parfois sur des véhicules mais je ne savais pas exactement ce qu'elles faisaient ni dans quel domaine elles évoluaient. Mais maintenant je sais», s'est réjoui la jeune Julia.

Trouvant son origine dans les combats pour la journée de huit heures, la journée internationale des travailleurs, marquée par l'organisation de diverses manifestations, est célébrée depuis 1941. Cette année, au niveau international, elle a eu comme thème «Promouvoir les emplois, protéger les personnes». L'évènement est une occasion de célébrer les conquêtes des travailleurs, de revendiquer plus d'emplois, de meilleures conditions de travail, de salaires décents et un renforcement du pouvoir des syndicats.