Congo-Brazzaville: Bientôt un atelier de formation dédié à la Sanza

L'atelier de formation sur la Sanza aura lieu dans les prochains jours au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. L'annonce a été faite par le pratiquant de cet instrument traditionnel congolais, le grand maître Keim-Oboura, à sa sortie de l'entretien avec la directrice générale de cette institution culturelle, Bélinda Ayessa.

Le président du groupe tradi-moderne et semi-professionnel dénommé Universal Sanza d'ANO, dont le sigle porte le nom d'Antoine Ndinga Oba, ministre ambassadeur de la République du Congo à l'Unesco à Paris (France), décédé en 2005, le grand maître Keim-Oboura est plus que jamais déterminé à valoriser la Sanza. Lui qui se saisit toujours de ses spectacles pour promouvoir les mérites de la Sanza, instrument de musique correspondant à la guitare moderne dans la culture traditionnelle de certains pays d'Afrique, dont le Congo tout particulièrement, est allé à la rencontre de la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, afin de voir comment ouvrir un atelier de formation de cet instrument en ce haut lieu de l'histoire du Congo.

Ce projet soumis à Bélinda Ayessa a eu un retentissement favorable, puisque la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de Brazza a accepté que soit organisé un atelier de formation de la Sanza au sein de ce haut lieu. La création de cet atelier permettra non seulement de sauver ce patrimoine culturel qui renseigne sur la culture des aïeux, mais aussi de le valoriser et le promouvoir. « J'acquiesce à ce projet culturel et je certifie que sous peu, il y aura ici au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza un atelier dédié à la Sanza, un instrument de musique traditionnelle qui valorise l'identité même de la culture congolaise. Le but étant de faire que la Sanza soit reconnue comme instrument musical à part entière », a indiqué la directrice générale de ce haut lieu d'histoire du Congo.

Pour le grand maître Keim-Oboura qui a exprimé sa satisfaction à l'issue de l'entretien avec la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, « la Sanza est culturelle, voilà pourquoi nous avons discuté avec la directrice générale et on a eu des clauses. L'école de la Sanza va s'implanter ici au mémorial. Il y aura trois modules : solo, accompagnement et basse. Ça sera plus de la pratique que de l'écrit. C'est l'enseignement que les enfants doivent connaître. Avec la directrice, on est convenu que les apprenants viennent s'inscrire et on va leur apprendre comment jouer à la Sanza. La directrice a même joué à la Sanza, c'est très facile. C'est une école qui aura une vocation internationale. A titre de rappel, c'est le vieux Paulo Kamba qui est le premier à jouer à la Sanza ici au Congo », a-t-il souligné.

Auteur, compositeur et interprète, Keim-Oboura fait de la musique tradi-moderne depuis son jeune âge. Il a été le premier à introduire les sons dans l'Association Vocal Bantou et à assurer la connexion avec les capteurs électriques de sons, désormais pratiquée par la plupart des groupes congolais. En 2003, le grand maître Keim-Oboura a créé son groupe tradi-moderne et semi-professionnel, Universal Sanza d'ANO, qui lui a ouvert les portes du succès. Avec le temps, l'amour pour cet instrument l'a conduit à se perfectionner et à jouer à la sanza avec beaucoup de maîtrise.