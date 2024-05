Congo-Kinshasa: Kisangani - Reprise de la production d'électricité à la Centrale hydroélectrique de la Tshopo

Dans un communiqué officiel, la Société nationale d'électricité (Snél SA) confirme la reprise de l'exploitation et de la production d'électricité à la Centrale hydroélectrique de Tshopo à Kisangani après deux jours de coupure. Cette annonce intervient après une panne survenue dimanche soir, qui avait entraîné l'arrêt de la centrale. L'équipe des exploitants de la Snél Tshopo a travaillé intensément pour réparer la panne, et avec succès, le groupe 2 est désormais opérationnel. Les efforts se poursuivent pour la réparation du groupe 3, et les braves exploitants de la Snél sont déterminés à remettre en service cette unité dès que possible.

Le 30 avril, le nouveau gouverneur élu de la province de Tshopo, Paulin Lendongolia Lebabonga, a effectué une visite éclair à la centrale hydroélectrique de la Tshopo afin de se rendre compte des travaux de dépannage dudit Groupe 2 tombé en panne le dimanche dernier. Cette remise en service de la Centrale de Tshopo est une nouvelle encourageante pour la région, garantissant un approvisionnement stable en électricité pour les habitants et les entreprises locales. La Snél SA reste engagée à fournir un service fiable et de qualité à ses clients, et continuera à travailler diligemment pour assurer le bon fonctionnement de ses installations.