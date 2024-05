Congo-Brazzaville: La production gazière enjeu important pour le gouvernement

Le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, l'a affirmé lors de la visite des installations pétrolières des sociétés Eni Congo et Total Energies à l'occasion de la Journée internationale de sécurité et de la santé au travail.

Au cours de sa visite, le ministre a expliqué que les priorités nationales vont arrêter le déclin de la production, augmenter et stabiliser la production pétrolière. « En plus du pétrole, le deuxième challenge qui nous a été confié, c'est la production du gaz. Cela fait quelques années que le président de la République rêve de faire du Congo un pays non seulement pétrolier mais aussi gazier », a-t-il déclaré.

A l'occasion de cette journée, Bruno Jean Richard Itoua a signifié que le gouvernement a voulu montrer l'intérêt que comporte la santé des ressources humaines parce que, selon lui, le capital humain constitue une plus grande richesse pour un pays, voire une entreprise. « Bien que nous nous préoccupions des résultats ou de la production, mais cela n'est pas possible sans les hommes et les femmes en bonne santé. Désormais, nous allons suivre de façon particulière avec les sociétés pétrolières les questions d'hygiène, de sécurité et d'environnement », a-t-il fait savoir.

Selon le ministre des Hydrocarbures, il paraît important à l'occasion de cette journée de toucher du doigt la réalité de l'industrie dont il a la charge. Cette journée a permis d'échanger avec des principaux acteurs de l'industrie pétrolière au Congo sur la marche de ce secteur, sur la vision du gouvernement, notamment le futur de cette industrie au Congo et au niveau mondial. « Les hydrocarbures représentent 60% du budget de l'Etat ainsi mesdames et messieurs, acteurs du secteur pétrolier, vous avez sur vos épaules une responsabilité nationale, je suis heureux de constater que vous assumez celle-ci avec beaucoup de talents », a-t-il conclu.