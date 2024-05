Congo-Brazzaville: Fête du 1er mai - Kindamba et Vinza unis autour des activités sportives

La célébration de la fête du travail, le 1er mai, a été marquée dans la sous-préfecture de Kindamba, dans le département du Pool, par des activités sportives et la musique qui ont connu la participation des équipes de Vinza.

Cette commémoration a été placée sous la direction de la sous-préfète du district de Kindamba, Vinny Nkenkela Madah, assistée de l'administrateur maire de la communauté urbaine de Kindamba, Bienvenu Balossa, et du sous-préfet du district de Vinza, Roger Sylvestre Bitemo. À la différence des grands centres urbains où l'évènement est presque réservé aux travailleurs exerçant dans le formel à Kindamba, les employés du secteur informel étaient également de la partie. Ils l'ont célébré avec beaucoup d'enthousiasme au stade Isidore-Mvouba de Kindamba de la localité.

En effet, les habitants des sept quartiers de Kindamba, évoluant principalement dans l'agriculture et l'élevage, se sont fortement mobilisés pour encourager les équipes de Vinza et de Kindamba dans les deux matchs à la fois festifs et amicaux. Une façon d'illustrer la forte cohésion qui règne entre les enfants du département du Pool, surtout ceux des pays de Mpangala. Si au Ndzango les équipes de Vinza et de Kindamba ont fait match nul, au football par contre, Kindamba a battu son adversaire du jour par un score étriqué d'un but à zéro.

Après les activités sportives, la communauté urbaine de Kindamba a connu une ambiance électrique avec la musique du DJ Likala Moto à travers un concert qui a bouclé cette fête du travail, la première du genre depuis la prise de fonctions de la sous-préfète Vinny Nkenkela Madah. En effet, la célébration a connu la participation des représentants de tous les villages du district de Kindamba. « Kindamba et Vinza sortent quand même des moments difficiles avec tout ce que nous avons connu. A travers l'organisation de ces rencontres sportives et culturelles amicales et festives, nous avons voulu consolider durablement la paix dans nos deux districts, en exhortant les habitants de Kindamba et de Vinza à se mettre résolument au travail et à se remettre dans la société », a expliqué l'initiatrice de l'évènement, Vinny Nkenkela Madah, se félicitant du retour de la paix dans cette partie du Pool.

Conduisant une délégation d'une soixantaine de personnes, le sous-préfet de Vinza, Roger Sylvestre Bitemo, a rappelé que la célébration de la fête du 1er mai n'est pas seulement pour les fonctionnaires. « A chaque niveau, chacun peut célébrer la fête comme il faut. C'est pourquoi nous avons emmené près d'une soixantaine de personnes qui sont parties de Vinza pour Kindamba. Elles sont venues pour fêter le 1er mai et célébrer la cohésion, crédo cher au président de la République et au président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, qui est un député des pays de Mpangala. Je crois qu'il ne fait que jouer son rôle », a précisé le sous-préfet de Vinza.