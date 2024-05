Congo-Brazzaville: Dernier hommage de la République à Jean-Luc Malekat

Décédé le 15 avril dernier à Nice en France, à l'âge de 73 ans, l'ancien ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, Jean-Luc Nicolas Maurice Malekat, a reçu le 2 mai au Palais des congrès de Brazzaville les derniers hommages de la République, avant son inhumation à Bétou, dans le département de la Likouala.

Tous vêtus de noir, les corps constitués nationaux, les parents, amis et connaissances ont rendu hommage à l'illustre disparu en présence du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui a déposé la gerbe de fleurs avant de se recueillir devant le cercueil contenant le corps sans vie de Jean-Luc Malekat et d'apporter son soutien à la famille éplorée. Dans son éloge funèbre, le ministre de l'Economie et des Finances, Jean Baptiste Ondaye, a salué la mémoire d'un serviteur fidèle de la République, marqué par une grande probité morale et l'esprit d'humanisme. « Jean-Luc Malekat a été, dans sa vie de tous les jours, le synonyme de l'humilité, de la modestie, de l'intégrité et de la probité morale », a-t-il témoigné.

Selon lui, Jean Luc Malekat a su avec sagesse déjouer l'appât du gain non mérité. « Il a pu avec prudence éviter le piège des biens matériels et superflus acquis sous l'empire de l'immoralité. A la vérité, Jean Luc Malekat a vécu sa vie comme savent la vivre les hommes de valeur, c'est-à-dire dans la simplicité, la dignité, la sociabilité et avec humanité », a salué Jean-Baptiste Ondaye.

Dr en Sciences économiques, Jean Luc Malekat était chargé de cours à l'Université Marien-Ngouabi à Brazzaville et à l'Ecole nationale d'administration et de la magistrature où il enseignait les finances publiques et le droit fiscal. Au sein de l'Union douanière des Etats d'Afrique centrale, l'actuelle Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, il participe à l'instauration de la TVA dans les pays de l'Union.

Au plan administratif, il a connu une carrière bien remplie. « Rentré au pays début des années 1980, Jean-Luc Malekat répondra immédiatement à l'appel du devoir à travers son intégration dans l'administration fiscale. Ainsi, le jeune fonctionnaire des impôts sera tour à tour agent vérificateur, chef de division, chef de service, directeur central, directeur général. Enfin, ministre de l'Economie, des Finances et du Plan de 1991 à 1992 », a conclu le ministre des Finances dans son oraison funèbre. Notons que Jean-Luc Malekat a laissé une veuve et une fille.