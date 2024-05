Congo-Brazzaville: Cinéma - La délégation de l'UE au pays lance le concours « RéalDoc »

L'appel à candidatures ouvert jusqu'au 31 mai s'adresse aux amateurs de cinéma documentaire souhaitant s'initier voire se perfectionner à la réalisation documentaire.

« RéalDoc » est une formation à l'écriture et à la réalisation documentaire. L'appel à candidatures offrira aux candidats sélectionnés l'occasion de bénéficier d'une courte session de six jours prévue du 24 au 29 juin au Centre culturel Zola à Brazzaville. Cette formation, bien qu'étant une initiation, s'adresse néanmoins à des personnes ayant un intérêt prononcé pour ce domaine avec peu ou pas de bases mais une grande motivation. Il s'agit des auteurs et réalisateurs souhaitant structurer et enrichir leur projet documentaire quelle qu'en soit la forme ; des artistes en arts visuels souhaitant engager un projet cinématographique ou audiovisuel dans le champ du documentaire ; des amateurs fortement intéressés.

Comme le souligne la délégation de l'UE-Congo, les candidats ne sont certes pas soumis à de quelconques prérequis mais ils doivent avoir la connaissance de quelques bases en documentaire ou au cinéma, disposer d'un smartphone de bonne qualité permettant d'obtenir des images de très bonne résolution. A en croire le communiqué, les participants développeront et réaliseront en binôme un film documentaire de moins de 10 minutes autour d'un thème à réfléchir en commun, mais dont le fil conducteur sera la jeunesse.

%

De l'expérimentation technique à l'écriture, cette formation leur donnera l'opportunité de se familiariser avec quelques fondamentaux de la réalisation documentaire. Mais aussi elle les aidera à développer des compétences en écriture documentaire ; développer des compétences en réalisation documentaire ; savoir déterminer la forme artistique de son projet ; formaliser son projet dans une optique de production et devant un public.

La spécificité de la formation sera que le tournage se fera avec un smartphone. Et, la formation sera dispensée par deux professionnels du secteur, à savoir Hassim Tall Boukambou et Michael Gandoh. Au regard de la courte durée de la formation, le rythme sera soutenu, assure la délégation de l'Union européenne au Congo. « Agir avec les jeunes pour transformer le monde, fil conducteur de la célébration du mois de l'Europe cette année, c'est aussi promouvoir la créativité de la jeunesse congolaise et donner corps à leurs aspirations. Telle est notre ambition dans le cadre de ce nouvel appel à candidatures. Prenez connaissance du règlement de participation et envoyez-nous votre dossier de candidature pour espérer vous former aux côtés de deux professionnels du secteur, Hassim Tall Boukambou et Michael Gandoh, qui vous accompagneront durant tout le processus de conception et de réalisation », a partagé l'UE-Congo sur sa page Facebook.

Soulignons qu'au terme de l'appel à candidatures, dix participants seront retenus. Ceux-ci recevront chacun des attestations de participation à la formation ainsi qu'un DVD du film « Révolutionnaires » d'Hassim Tall Boukambou. Les trois premiers lauréats obtiendront en plus une enveloppe d'encouragement.