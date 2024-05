Angola: L'éducation a besoin d'enseignants plus qualifiés, admet la ministre

Cuito (Angola) — La ministre de l'Éducation, Luísa Grilo, a reconnu jeudi, dans la ville de Cuito, province de Bié, que le secteur avait besoin de plus d'enseignants et avec les qualifications souhaitées, malgré le nombre de personnel qui augmente considérablement d'année en année, à travers des appels d'offres publics de ce secteur.

La ministre s'exprimait à l'ouverture du II Conseil Consultatif du Ministère de l'Éducation (MED), qui se déroule sous le thème : « Les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous voulons - L'impératif global d'inverser la pénurie d'enseignants ».

Sans préciser le nombre d'enseignants nécessaires, la ministre a déclaré que la pénurie d'enseignants possédant les compétences souhaitées est une réalité globale qui nécessite le recrutement de nouveau personnel, un exercice réalisé avec une certaine régularité, dans le but de réduire le déficit actuel.

Elle a souligné que, comme dans d'autres pays, l'Angola fait face au défi d'accueillir dans son système éducatif et pédagogique un bon personnel possédant une solide formation technique et qui, dans certains cas, n'a malheureusement pas la formation spécifique appropriée pour la tâche d'enseignement.

Pour changer la situation, a-t-elle poursuivi, il est nécessaire de solidifier le système de qualification et d'agrégation pédagogique des mêmes techniciens, afin de s'intégrer de manière adéquate et efficace pour répondre aux exigences du système éducatif et pédagogique et aux exigences de la société en général.

Dans ce sens, il a informé que le Gouvernement angolais a défini comme priorité, pour 2023-2027, la mise en oeuvre de la politique de formation et de gestion du personnel enseignant, qui implique leur formation, à travers des masters en méthodologies spécifiques d'enseignement préscolaire et primaire, de la langue portugaise, des mathématiques et des sciences dans l'enseignement secondaire.

Selon , Luísa Grilo, le plan prévoit également la transition de la formation des enseignants de l'enseignement secondaire vers l'enseignement supérieur et le plan de formation du personnel technique des écoles pédagogiques, le renforcement des compétences d'encadrement pédagogique des directeurs d'école, le développement de cours postuniversitaires pour améliorer la niveau académique des enseignants et la mise en oeuvre de mécanismes d'évaluation de la qualité de l'enseignement dans les établissements de formation des enseignants.

Cependant, elle a reconnu, d'autre part, que la bonne performance des enseignants ne dépend pas seulement de leurs compétences techniques, académiques et scientifiques, avec la nécessité d'investir dans d'autres domaines connexes, pour répondre et correspondre aux besoins actuels de la société.

À cet effet, il a mentionné que le secteur qu'il dirige exécute le programme de Transformation Curriculaire (PROTC-Angola: 2023-2027), qui se concentre sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement, une perspective systématique, qui comprend des plans de matériel d'étude, des programmes, manuels scolaires, cahiers d'activités, guides de l'enseignant et matériel de soutien pour le système national d'évaluation des apprentissages.

De cette manière, a ajouté la ministre, l'objectif est que les élèves acquièrent les compétences de base en lecture, écriture et calcul aux bons niveaux.

Plus de responsabilité des directeurs d'école dans le rôle pédagogique

Tout au long de son discours, elle a appelé les directeurs provinciaux à travailler avec les directeurs d'écoles, à assumer avec rigueur leur responsabilité par rapport à la politique pédagogique.

Pour eux, les gestionnaires du système éducatif et pédagogique, à ses différents niveaux, doivent tenir compte du fait qu'ils ne sont pas appelés à remplir uniquement une fonction administrative, puisque la fonction pédagogique constitue la base et la raison première de la mission éducative et de la clé principale de la réussite du processus d'enseignement et d'apprentissage.

En conséquence, elle a considéré qu'il était impératif qu'ils suivent, supervisent et soutiennent les enseignants dans les processus de planification des cours et des activités pédagogiques, sur la base du programme scolaire, de l'évaluation des apprentissages et de toutes les tâches connexes.

Expansion et modernisation du système éducatif

La ministre de l'Éducation, Luísa Grilo, a ajouté, à l'occasion, que la vision du Gouvernement angolais en matière d'éducation et d'enseignement continue de tourner autour de son expansion et de sa modernisation, ce qui implique la promotion de l'accès massif à tous les niveaux d'éducation, en élargissant le réseau scolaire public, afin d'augmenter les taux de scolarisation.

À cet effet, elle a fait savoir que, au cours de l'année scolaire 2023/2024, plus d'un millier de nouvelles écoles ont été mises à disposition, portant un réseau scolaire d'environ 13 mille établissements, pour servir une population étudiante de plus de neuf millions d'élèves aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire.