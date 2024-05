Angola: Luanda accueille le Forum des jeunes entrepreneurs de l'UE

Zango — La capitale angolaise accueillera le 9 mai prochain, le 14ème Forum sur l'énergie, l'eau et l'environnement pour les jeunes entrepreneurs de l'Union européenne (JEUNE), en vue d'améliorer l'environnement des affaires dans ces secteurs et de renforcer des partenariats d'affaires.

L'événement, qui sera promu par l'organisation JEUNE, en collaboration avec la Zone Économique Spéciale (ZEE), sert de précurseur au « FIN Business Forum Angola », qui aura lieu en juillet prochain.

Selon le président de cette association, Alberto de Carvalho, le forum vise également à échanger des expériences entre jeunes entrepreneurs et à étudier les meilleures solutions pour contribuer au processus de diversification économique du pays.

Au cours d'une conférence de presse, tenue jeudi, à la ZEE, la source a indiqué que les participants à l'événement réfléchiront sur des questions liées à l'énergie, à l'eau et aux infrastructures environnementales, facteurs qui servent de moteur à toute économie.

Alberto de Carvalho a également ajouté que le forum abordera la durabilité de ces secteurs, pour trouver les meilleures solutions et les appliquer pour le développement des entreprises et le bien des communautés, en général, avec la participation des entreprises nationales et internationales, ainsi que de l'État.

Il a rappelé que l'événement a débuté en Europe et en Asie et qu'il se déroule actuellement dans plusieurs pays africains.

À son tour, l'administrateur exécutif de ZEE, Adriano Borja, a souligné que l'institution et les entreprises nationales profiteront au maximum de l'événement, car il s'agit d'un secteur critique dans le développement des entreprises et la production de biens et services.

Selon lui, la ZEE voit cet événement comme une opportunité pour renforcer la production d'énergie propre, l'accès et la consommation d'eau potable, ainsi que pour aborder la conservation de la biodiversité, le changement climatique et la réutilisation des déchets solides.