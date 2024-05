Afrique Australe: La Tanzanie envisage d'ouvrir une mission diplomatique en Angola

Luanda — La République Unie de Tanzanie envisage, en 2025, d'ouvrir une mission diplomatique en Angola, dans le cadre de l'approfondissement de la coopération bilatérale qui unit les deux pays et peuples.

Cette intention a été exprimée jeudi à Copenhague, au Danemark, lors d'une réunion de travail entre le ministre des Relations Extérieures, Téte António, et le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté orientale de Tanzanie, January Yusuf Makamba.

La rencontre, qui s'est déroulée en marge de la Réunion des ministres des Affaires étrangères des pays nordiques et africains, a également permis aux deux entités d'analyser des questions d'intérêt bilatéral, régional, continental et international.

Concernant le bilatéralisme, January Yusuf Makamba a profité de l'occasion pour féliciter l'Angola pour le rôle positif qu'il joue dans la réalisation de la paix sur le continent africain.

Les ministres Téte António et January Yusuf Makamba ont également abordé les questions liées aux différents processus de candidature aux différents organismes régionaux et continentaux, ainsi que l'accession de la Tanzanie à la prochaine présidence tournante de l'organisme de défense et de sécurité de la SADC, actuellement dirigée par la Zambie.

Les relations de coopération politico-diplomatique entre l'Angola et la République Unie de Tanzanie sont bonnes et basées sur des liens historiques d'amitié, de fraternité et de solidarité, forgés dans la lutte pour la libération des peuples africains.