Seychelles: Le pays lance le programme Ocean's Resolve pour que les entreprises s'engagent dans la conservation

Les Seychelles ont lancé le programme Ocean's Resolve pour inciter les entreprises locales à travailler dans la conservation et la protection des récifs coralliens lors d'un atelier de lancement.

Les partenaires potentiels du projet se sont rencontrés à l'hôtel Eden Bleu pour en savoir plus sur le projet qui sera géré par le Seychelles Conservation and Climate Adaptation Trust (SeyCCAT).

Le programme est financé par le Fonds mondial pour les récifs coralliens (GFCR) et durera sept ans.

Le GFCR est le premier fonds fiduciaire multipartite des Nations Unies dédié à l'objectif de développement durable 14. Il s'agit d'un mécanisme de financement mixte qui peut être utilisé pour mobiliser 500 millions de dollars de subventions et de capitaux d'investissement destinés à la conservation et à la résilience des écosystèmes des récifs coralliens et au renforcement des services dans les communautés dépendantes des récifs.

"Avec ce nouveau projet que nous lançons aujourd'hui, nous créons des opportunités pour les personnes de la société civile ou du secteur privé souhaitant travailler dans le domaine de la protection des coraux", a déclaré Marie-May Jérémie, directrice générale de SeyCCAT.

Cela inclura également les personnes qui ont des entreprises intéressées à travailler dans des domaines tels que la gestion, la protection ou la conservation des déchets.

Mme. Jérémie a ajouté que cela inclurait également ceux "qui ont des idées innovantes auxquelles nous n'avions pas pensé. Le projet est le premier du genre aux Seychelles car il y a généralement des subventions, où nous recevons les fonds que nous allouons ensuite".

Ce projet est différent dans le sens où pour chaque dollar généré par l'entreprise, elle en rapportera quatre en termes de revenus, et Mme. Jérémie a déclaré : "Cela encouragera des personnes qui ne s'impliquent traditionnellement pas dans la gestion de l'environnement".

Lors du lancement du programme, le ministre pour l'Agriculture, le Changement climatique et l'Environnement, Flavien Joubert, a déclaré que le programme s'étendrait sur l'art de l'investissement bleu des Seychelles.

Cela comprend l'expansion d'un incubateur d'entreprises et de technologies (BTI) pour les PME positives pour le corail, l'exploration des opportunités avec le Seychelles Investment Board (SIB) et la conceptualisation d'un Blue Enterprise Fund.

"Le programme est conçu autour de la mise en oeuvre de la politique nationale des récifs coralliens et vise à améliorer la coordination avec les agences nationales et à rendre opérationnelle la première assurance paramétrique des récifs coralliens des Seychelles", a-t-il déclaré.

Le ministre a souligné "l'importance d'une telle initiative car les autorités locales ont réalisé que les récifs coralliens constituent un écosystème important qui nécessite une attention plus spécifique".

Il a déclaré qu'en réponse aux obligations du pays envers les conventions internationales telles que la Convention sur la diversité biologique et la mise en oeuvre de la stratégie nationale et du plan d'action pour la biodiversité, en 2022, le gouvernement a élaboré et approuvé la première politique nationale et plan d'action stratégique (NPSAP). )."

"La politique au niveau national a fourni l'opportunité d'une solution pour une conservation et une gestion plus coordonnée et plus complète des récifs coralliens aux Seychelles. Cette politique a constitué la base de ce programme", a déclaré M. Joubert.

Parmi les problèmes que le programme Ocean's Resolve espère résoudre figurent les pratiques qui contribuent également à la destruction des récifs coralliens, comme la pêche au concombre de mer.