Afrique: Basket Africa League (bal) 2024 / Mamadou Gueye coach as douanes - «Il nous faut de la concentration, de la constance et beaucoup de sérénité»

Finaliste de la dernière édition, l'AS Douanes répète ses gammes en direction de la Conférence du Sahara de la Basketball Africa League, prévue du 4 au 12 mai prochain à Dakar Arena. A quelques jours de l'ouverture de l'étape dakaroise, le représentant sénégalais est prêt pour s'imposer. Dans cet élan, il faudra, selon leur coach Mamadou Guèye «Pa Bi» «de la concentration, de la constance et beaucoup de sérénité» pour décrocher l'un des deux tickets qualificatifs pour les Play-offs à Kigali, au Rwanda (du 24 mai au 1er juin).

Après une semaine de préparation en camps fermée à l'Institut Diambars de Saly, l'As Douanes est prête pour la Conférence du Sahara, l'étape dakaroise de la Basketball Africa League (BAL), prévue du 4 au 12 mai prochain à Dakar Arena. Pour sa troisième participation à cette BAL, le représentant du Sénégal à cette Conférence Sahara affrontera l'US Monastir (Tunisie), APR (Rwanda) et Rivers Hoopers (Nigeria).

«On connait bien nos adversaires pour les avoir joués l'année dernière et l'année d'avant. Maintenant, il faut de la concentration, de la constance et beaucoup de sérénité. Jouer à Dakar peut être un avantage mais aussi un inconvénient. C'est une découverte. Les joueurs savent ce qui les attend. Maintenant, il faut être très prudent et éviter de rentrer très tard dans les matchs. Le niveau de jeu est de plus en plus élevé. C'est à nous d'être prêt dans tous les compartiments du jeu et prendre match par match. Sachant que les matchs se suivent et ne se ressemblent pas», a indiqué le coach.

Si lors des précédentes éditions les Gabelous avaient pu renforcer leur effectif avec quelques joueurs en dehors du continent notamment des Etats-Unis d'Amérique, cette fois, ils devront miser sur les recrues issues uniquement du continent africain. Outre les talents sénégalais, le groupe de l'As Douanes s'appuiera sur des éléments venus du Nigeria, du Soudan, de la Côte d'Ivoire. «On a fait de bonnes recrues, bien s'entrainer et donner le maximum de nous-même pour espérer se qualifier. On va se contenter des fils du Sénégal et d'Afrique. Sachant que nous jouons une ligue africaine, il s'agit de montrer à tout un chacun que nous Africains, on est capable de gérer notre propre ligue», a indiqué le technicien sénégalais. Finaliste de la saison 3 de la BAL, l'As Douanes ambitionne de faire carton plein et s'assurer l'un des deux tickets qualificatifs pour les Play-offs, prévue à Kigali, au Rwanda, du 24 mai au 1er juin 2024.