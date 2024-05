Ile Maurice: Santé, transports, alimentation et boissons plombent le budget

Le 11e Household Budget Survey (HBS) de Statistics Mauritius a été publié le 30 avril, couvrant la période de janvier à décembre 2023. Face à la montée des prix, les représentants des consommateurs ont vivement recommandé la publication de ce rapport afin de mettre en lumière la véritable ampleur de la perte du pouvoir d'achat, étant donné que le dernier exercice remonte à 2017.

Les salaires et les revenus d'emploi demeurent la principale source de revenus des ménages, représentant environ 62 % du revenu brut en 2023, contre environ 68 % en 2017. En 2017, les ménages gagnaient en moyenne Rs 36 803 par mois, tandis qu'en 2023, ce chiffre est monté à Rs 55 600. Cependant, après ajustement, en tenant en compte de l'inflation et de la réduction de la taille moyenne des ménages, cette augmentation est de 22,4 %.

Davantage de personnes dans une famille rapportent un revenu qu'en 2017. En ce qui concerne les transferts de revenus, tels que les pensions, la Contribution sociale généralisée, les allocations et autres aides sociales, ils représentaient 25 % du revenu brut total en 2023, contre 19 % en 2017. Cela s'explique par le fait que les pensions et les allocations sociales ont augmenté et qu'il y a plus de personnes qui en bénéficient ces dernières années.

D'autre part, le rapport affiche une augmentation de 45,6 % dans les dépenses mensuelles moyennes de consommation des ménages, passant de Rs 28 750 en 2017 à Rs 41 870 en 2023. Après ajustement pour un taux d'inflation de 31,2 % et une diminution de la taille des ménages (de 3,4 à 3,2), cette augmentation s'élève à 18 %.

Les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées représentent la plus grande part des dépenses de consommation des ménages (25 %), suivis par les transports (16 %), les boissons alcoolisées et le tabac (11 %), le logement, l'eau, l'électricité, le gaz et les autres combustibles (10 %), et l'information et la communication (7 %). Les autres catégories de dépenses, telles que l'habillement, les chaussures, les équipements ménagers et l'entretien, la santé, les services d'éducation, les loisirs et les assurances, entre autres, représentent les 31 % restants.

Les dépenses ont augmenté dans la plupart des catégories de biens et de services. Les augmentations les plus importantes entre 2017 et 2023 ont été enregistrées dans les domaines de la santé, des transports, et de l'alimentation et des boissons non alcoolisées.

Les dépenses mensuelles moyennes pour la santé ont augmenté de 88,1 %, passant de Rs 1 090 à Rs 2 050, celles pour les transports ont augmenté de 56,7 %, passant de -Rs 4 230 à Rs 6 630, et celles pour l'alimentation et les boissons non alcoolisées ont augmenté de 46,4 %, passant de Rs 7 160 à Rs 10 480. En revanche, les dépenses moyennes des ménages pour l'éducation ont diminué de 6,9 %, passant de Rs 1 440 à Rs 1 340.

La situation a changé depuis 2017 s'agissant de ce que nous comptons le plus dans nos dépenses. Le Consumer Price Index (CPI) indique que le poids des dépenses pour les boissons alcoolisées et le tabac a légèrement baissé. Les dépenses pour les vêtements, l'eau, l'électricité, le gaz et autres ont également diminué.

Mais les dépenses pour la santé et le transport ont augmenté, en particulier pour les services hospitaliers et les déplacements dans les transports en commun. Les dépenses pour les services internet ont également connu une hausse. Quant aux restaurants et aux services d'hébergement, les dépenses ont observé une tendance baissière.