Afrique de l'Ouest: Promotion des artistes du Burkina Faso et du Mali - La SNC et la fondation Festival sur le Niger scellent un partenariat

La Semaine nationale de la culture (SNC) et la fondation Festival sur le Niger ont signé une convention de partenariat, jeudi 2 mai 2024 à Bobo-Dioulasso. L'objectif est de collaborer pour le développement culturel et artistique du Burkina Faso et du Mali, à travers un échange de produits et de services artistiques et culturels.

Le fondation Festival sur le Niger est une manifestation culturelle qui se tient à Ségou au Mali. Après plusieurs mois d'échanges et de discussions, la Semaine nationale de la culture (SNC) et cette fondation sont parvenues à la signature d'une convention, ce jeudi 2 mai 2024 à Bobo-Dioulasso. Selon la directrice générale de la SNC, Christiane Sanon, cette convention, d'une durée indéterminée, fixe des principes de collaborations autour de la promotion des artistes des deux parties.

« Ce serait des invitations de part et d'autre. Elle vise à favoriser la programmation des lauréats de la SNC sur les plateaux artistiques du Festival sur le Niger et la programmation d'artistes lauréats de l'écosystème de la fondation Festival sur le Niger sur les plateaux artistiques de la SNC », a-t-elle souligné. A l'écouter, cette convention favorise la production permanente des lauréats des deux événements dans les villes de Bobo-Dioulasso et de Ségou, à travers un appui infrastructurel, matériel et technique.

L'une des clauses de la convention, c'est d'inclure les artistes lauréats et les techniciens des deux structures dans les programmes de renforcement de capacités mis en oeuvre par les différentes structures (formations artistiques, formations techniques, adminis- tration et gestion culturelle). Quant au représentant de la partie malienne, Mohamed Doumbia, membre du comité exécutif de la fondation Festival sur le Niger, il s'est réjoui de la signature de ce partenariat avec la SNC.

« Nous souhaitons qu'on ait un certain nombre de partages d'expériences, surtout en termes de circulation des artistes », a-t-il laissé entendre. Pour lui, ces cadres d'échanges aideront les deux pays à sortir de la crise. « Nous saluons

ce partenariat public-privée qui est encouragé dans le secteur culturel pour plus d'épanouissement des artistes », s'est félicité Mohamed Doumbia.