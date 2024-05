Burkina Faso: SNC Bobo 2024 - Des Nigériens fiers d'être à la biennale

Pays invité d'honneur à la 21e édition de la Semaine nationale de culture (SNC), les ressortissants du Niger présents au Village des communautés se disent honorés de leur présence.

Le Niger est fortement présent à la Semaine nationale de la culture, édition 2024. Pays invité d'honneur, les ressortissants de ce pays membre de l'Alliance des États du Sahel, ne cachent pas leur satisfaction et leur joie pour l'honneur qui est fait par le Burkina Faso à cette 21e SNC. Dans plusieurs stands du Village des communautés, ils exposent les potentialités culturelles, artistiques et culinaires de leur pays. Présente avec de nombreux objets d'art, Aïssatou Amadou se frotte les mains. Les produits qu'elle commercialise au Village des communautés reflètent, à ses dires, la culture de son pays, le Niger. Et les prix varient de 500 à 75 000 F CFA en fonction de l'article.

Le marché, à l'en croire, se porte bien pour elle. Dans la matinée de ce mardi 30 avril 2024, déjà à 10 heures, les visiteurs se bousculaient. « Vraiment, les clients viennent. D'autres achètent, comme d'autres se renseignent sur les prix en promettant de revenir d'ici la fin de semaine », a-t-elle confié le sourire aux lèvres. En plus de faire de bonnes affaires à la SNC Bobo 2024, Aïssatou Amadou estime que la décision du Burkina Faso de faire de son pays, l'invité d'honneur est une marque de considération d'autant plus que le Burkina Faso, le Niger et le Mali sont confrontés au même problème d'insécurité depuis des années. Pour ce faire, elle a invité à une union pour faire face à cette situation.

« Nous sommes une même famille. Nous devons être unis au sein de l'AES pour le combat, afin d'être libres. Nous devons éviter de créer la différence entre nos peuples. Notre union constitue une arme puissante contre l'ennemi », a-t-elle laissé entendre. Même son de cloche pour Mamoudou Abdoul Salam, artiste musicien nigérien présent à la SNC. L'artiste chanteur polyglotte dit se sentir chez lui au Burkina Faso. « J'ai l'impression que je suis toujours au Niger. Depuis notre arrivée, il y a la convivialité et les gens sont accueillants à Bobo-Dioulasso », a-t-il confié, tout en, lui aussi, saluant le choix de son pays comme invité d'honneur de la 21e SNC. « Pays invité d'honneur, c'est une fierté. Nous sommes très honorés et nous disons merci aux autorités burkinabè », a-t-il conclu.