Algérie: Journée de la liberté de la presse - Nouveau décollage pour le secteur de l'information

ALGER — La famille de la presse nationale célèbre, vendredi, la Journée mondiale de la liberté de la presse alors qu'elle réalise une avancée significative en termes de professionnalisme en assumant la noble responsabilité de la mission médiatique, et assiste à un nouveau décollage du secteur de l'information sur la base d'un système législatif actualisé et adapté aux défis de l'heure.

Le secteur a connu, récemment, une dynamique positive visant à hisser la presse nationale à de plus hauts rangs afin de répondre aux attentes du peuple algérien d'une part, et d'atteindre, des niveaux avancés de professionnalisme et de crédibilité lui permettant d'éclairer l'opinion publique nationale et internationale, de promouvoir l'image de l'Algérie et de défendre ses intérêts, et de faire face aux campagnes hostiles et mensongères, d'autre part.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a, ainsi, plaidé à maintes reprises, notamment lors de sa précédente rencontre avec des représentants de médias nationaux, en faveur d'un système d'information professionnel et responsable assumant pleinement son rôle pour transmettre l'information juste et précise aux citoyens, barrer la route aux ennemis de la nation et faire face aux attaques extérieures auxquelles le pays est confronté.

Partant de la Constitution de 2020 qui a soutenu les droits de la presse et renforcé la liberté d'expression, le processus de réforme du secteur s'est poursuivi à un rythme soutenu pour aboutir au parachèvement de l'élaboration du système législatif encadrant le travail journalistique, qui tient compte des préoccupations de l'ensemble des intervenants dans l'action médiatique, respecte le système de valeurs sociétales et contribue au renforcement des constantes de l'identité nationale.

%

En renforcement de ce processus de réforme efficace, le Président de la République a pris une série de décisions et de mesures importantes en faveur du secteur, comme une forme de soutien, annoncées lors de la cérémonie de remise du Prix du Président de la République du Journaliste professionnel dans sa 9e édition, qu'il a présidée à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la presse.

Ces mesures ont été hautement saluées par la corporation qui a exprimé sa pleine adhésion à cette démarche et commencé à adapter sa mission au nouveau cadre législatif.

Cette adhésion s'est notamment manifestée à travers le professionnalisme dont ont fait montre les médias nationaux en couvrant les évènements internationaux et régionaux abrités par l'Algérie au cours des dernières années, dans les domaines diplomatique, économique, sportif ou culturel -et qui fut l'un des facteurs de succès de ces derniers-, mais aussi à travers l'unification des efforts, le resserrement des rangs face aux campagnes médiatiques hostiles et le soutien aux efforts de la diplomatie algérienne pour le triomphe des causes justes dans le monde.

Des mesures importantes en faveur des médiaux nationaux

Parmi les mesures arrêtées par le président de la République en faveur des médias nationaux figurent la révision à la baisse des frais d'abonnement au fil de l'APS, que l'agence a mis en exécution dès son annonce, outre la réduction de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), du coût d'hébergement des sites électroniques à Algérie Télécom (AT), avec augmentation de sa capacité, et réduction du prix de location à la Maison de la presse.

Le président de la République a également décidé de baptiser les centres de presse au niveau des stades de noms de journalistes sportifs et de réduire les prix des billets d'avion d'Air Algérie au profit des journalistes sportifs chargés de la couverture des compétitions africaines.

Le Président de la République a ordonné d'élaborer une étude pour la relance du Fonds d'aide à la presse et une approche pour organiser le marché publicitaire, ainsi que d'autres mesures. Autant d'orientations concrétisées sur le terrain en peu de temps.

Après l'adoption des lois régissant le champ médiatique, à l'instar de la loi organique relative à l'Information et les lois encadrant les médias audiovisuels et la presse écrite et électronique, le décret exécutif relatif au projet de création d'un conseil d'éthique et de déontologie de la profession a été finalisé en attendant sa publication au Journal officiel. Le conseil, une fois installé, examinera la mouture du code de déontologie de la profession.

Le secteur sera renforcé par la promulgation d'autres décrets d'application, avant l'installation de l'Autorité de régulation de la presse écrite et électronique et de l'Autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel.

Afin de s'adapter à la modernisation et au développement rapide des médias et de la communication, le président de la République a procédé, dans le cadre de la célébration du 61e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, à la pose de la première pierre du projet de réalisation de la nouvelle ville médiatique "Dzair Media City" à Ouled

Fayet (Alger), un projet gigantesque qui s'étend sur une superficie de 74 hectares et comprend une zone regroupant les médias, les studios de tournage, le village des artistes et un espace d'apprentissage et de recherche, et une autre zone multiservices.

La cité médiatique permettra aussi aux médias nationaux de bénéficier des capacités technologiques avancées dans le domaine.