Cote d'Ivoire: Pnd 2021 – 2025/ Pour la construction d'infrastructures routières - Plus de 3 000 milliards de Fcfa décaissés

C’est un peu plus de 3 000 milliards de Fcfa que le gouvernement ivoirien a décaissés pour la construction d’infrastructures routières, au titre du Plan national de développement (Pnd) 2021-2025, a révélé Aristide Yao, directeur de cabinet au ministère de l’équipement et de l’entretien routier, le mardi 30 avril 2024 à Abidjan, lors de la cérémonie de lancement de la 4e édition du Salon des Infrastructures d’Abidjan (SIA).

« Ce sont plus de trois mille milliards de Fcfa qui ont été mobilisés par l’État pour la réalisation de différents projets structurants », a affirmé Aristide Yao, précisant que cette importante somme a été répartie à travers la construction de 260 Km d’autoroute jusqu’à Bouaké, le bitumage d’un peu plus de 1 500 Km de routes interurbaines neuves et le renforcement de 2 000 Km de routes revêtues existantes et en très mauvais état.

Le représentant du ministre Amédé Koffi Kouakou a rappelé une évolution rapide du réseau routier national qui est passé de 25 000 km à plus de 82 000 km à ce jour, avec plus de 7 600 km de routes revêtues, et 4 000 km de voiries urbaines.

Il a cependant relevé le fait que la mobilisation des ressources pour la réalisation de ces importantes infrastructures demeure toutefois un défi important tout comme les défis de la recherche de nouvelles technologies.

%

Le SIA 2024, prévu les 12, 13 et 14 novembre prochain au Parc des Expositions d’Abidjan-Port-Bouët, se veut le lieu de rencontres par excellence, afin d’explorer les perspectives d’innovation et les opportunités de partenariat entre les acteurs nationaux et internationaux pour un développement durable du secteur du Btp, a indiqué Philippe Eponon, le président du Groupement ivoirien du Bâtiment et des Travaux publics (Gibtp).

Par ailleurs, il n’a pas manqué d’ajouter que « dans un contexte de mondialisation, nos entreprises devront mettre un accent particulier sur la formation qui deviendra un enjeu majeur pour le secteur et pour les professionnels du bâtiment et des travaux publics qui doivent renforcer leurs capacités, se familiariser aux nouvelles méthodes de construction, pour être en mesure de les intégrer dans leurs projets». Le SIA 2024 a pour thème : « Technologies émergentes et innovations dans l’Industrie du Bâtiment et des Travaux publics (Btp) ».