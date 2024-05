Algérie: Oran - Plus de 1.000 visiteurs au Salon international du transport et de la logistique 'Logistical'

ORAN — Le 7ème Salon international du transport et de la logistique "Logistical", qui a pris fin jeudi soir au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" à Oran, a drainé quelque 1.000 visiteurs, notamment les professionnels.

Cette édition, initiée par la chambre algérienne d'industrie et de commerce (CACI) a enregistré une forte affluence des professionnels venus de différentes wilayas du pays, soit 1.000 visiteurs, avec une moyenne de 250 par jour, selon les organisateurs.

Le Salon, dont l'ouverture a été supervisée, lundi dernier, par les ministres du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, et des Transports, Mohamed El Habib Zahana, a vu la participation de plus de 70 entreprises algériennes et étrangères.

Cette manifestation s'inscrit dans le cadre des orientations du gouvernement concernant le développement du secteur des Transports et de la logistique, en vue de contribuer efficacement au développement de l'économie nationale et renforcer les exportations hors hydrocarbures.

Cette exposition, organisée sous le patronage du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, a réuni des acteurs dans le domaine du transport et de la logistique, la chaîne logistique des compagnies de fret, des assurances, des banques, des télécommunications et des services.

Ce rendez-vous économique a vu la signature de trois conventions entre le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, représenté par la Direction générale du commerce extérieur, et le ministère des Transports, via la compagnie Air Algérie de fret et la compagnie nationale de navigation maritime (CNAN Algérie) et le groupe public de transport terrestre de marchandises et de la logistique (LOGITRANS).