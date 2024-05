Maroc: Données personnelles - Le renforcement de la coopération au menu d'une visite d'une délégation burkinabè à la CNDP

Rabat — Une délégation de la Commission de l'Informatique et des Libertés (CIL) du Burkina Faso s'est rendue, jeudi au siège de la Commission Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel (CNDP) à Rabat, dans le cadre d'une visite de travail de trois jours au Maroc.

Cette visite s'inscrit dans le cadre des relations de coopération entre le Maroc et le Burkina-Faso, tous deux membres du Réseau Africain des Autorités de Protection des Données à Caractère Personnel (RAPDP), ainsi que dans le cadre d'un partenariat bilatéral et régional visant à renforcer la coopération entre la CNDP et la CIL dans le domaine crucial de la protection des données personnelles.

La présidente de la CIL Halguièta Nassa Trawina, qui conduit la délégation burkinabè s'est félicitée, dans une déclaration à la MAP, des échanges fructueux entre la CNDP et la CIL, tout en soulignant la nécessité d'une collaboration étroite entre les deux institutions afin de garantir une protection optimale des droits des citoyens en matière de données personnelles.

Elle a relevé l'importance de cette visite qui a pour objectif de mieux comprendre les méthodes de travail de la CNDP et d'échanger sur les bonnes pratiques dans les domaines de compétences des deux Commissions.

De son côté, le président de la CNDP, Omar Seghrouchni, a réitéré l'engagement de son institution à soutenir la CIL dans ses efforts pour renforcer la protection des données personnelles au Burkina Faso et dans toute la région.

%

Il a mis en avant les avancées réalisées par la CNDP en matière de législation et de pratiques de protection des données, soulignant la disposition de la Commission Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel à partager son expérience avec d'autres pays africains, notamment ceux du Sahel.

Cette visite de travail se veut une occasion pour les deux institutions de renforcer leurs liens et de jeter les bases d'une collaboration fructueuse pour l'avenir, témoignant de l'importance accordée à la protection des données personnelles dans un contexte où les enjeux liés à la vie privée et à la sécurité des données sont de plus en plus importants.