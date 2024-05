Afrique: Attaf tient à Copenhague des rencontres bilatérales avec nombre de ses homologues

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a tenu, jeudi à Copenhague, des rencontres bilatérales avec ses homologues du Danemark, de Norvège, d'Afrique du Sud, du Ghana, de Libye, de Côte d'Ivoire, du Zimbabwe et d'Ouganda, et ce en marge de sa participation aux travaux de la 21e Réunion ministérielle périodique des pays africains et des pays nordiques, indique un communiqué du ministère.

Les entretiens ont porté sur "les principaux thèmes et questions inscrits à l'ordre du jour de la session de cette année de la Réunion ministérielle qui se tient dans le contexte des résultats importants de la précédente session tenue en Algérie en octobre dernier", a précisé la même source.

L'accent a été mis sur "le caractère particulier et privilégié du partenariat entre l'Afrique et les pays nordiques qui figure parmi les plus anciens unissant le contient africain et le plus durable et régulier en termes de tenue de réunions, mais aussi un partenariats entre deux blocs qui accordent un intérêt particulier et une importance extrême à la promotion des valeurs de l'ONU et à la consolidation des fondements du système international multilatéral", selon la même source.

Ces entretiens ont également permis "de passer en revue l'état des relations bilatérales avec ces pays amis et d'examiner les moyens de les promouvoir à des perspectives plus larges, outre l'échange de vues et d'analyses sur les questions d'actualité et les développements régionaux et internationaux", a conclu le communiqué.