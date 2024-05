Cote d'Ivoire: Exploitation minière – Découverte majeure d'un gisement d'or de classe mondiale

Bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire qui continue de faire de grande découverte dans son sous-sol. Selon des sources proches de la présidence ivoirienne, comme rapporté par le site fratmat.info, (media d'Etat,) un gisement aurifère de grande envergure vient d'être découvert dans les départements de Kani et de Dianra, localités situées dans le nord du pays. Selon cette source, Martino De Ciccio, le président directeur général du groupe Montage Gold, est allé annoncer le jeudi 02 Mai 2024, cette information capitale au Président de la République, Alassane Ouattara.

Martino De Ciccio, à sa sortie de l'audience que le Chef de l'État lui a accordée à sa résidence à Cocody, a confié que cette mine d'or dénommée « Projet Koné» sera la plus grande mine dans le pays. Les ressources mises en évidence, à l'en croire, sont de 5 millions d'onces, soit 155 tonnes d'or, pour une durée de vie initiale de 16 ans, avec la possibilité de l'étendre grâce au potentiel d'exploration.

«Avec la famille Lundin comme actionnaire clé, notre ambition est de créer un grand groupe minier africain, en commençant par la Côte d'Ivoire avec le Projet Koné», a-t-il fait savoir.

En outre, il a indiqué que la capacité annuelle de l'usine du projet sera de 11 millions de tonnes de minerai par an. Soit la troisième plus grande en Afrique de l'Ouest, derrière les deux mines situées au Burkina Faso et en Guinée qui ont des capacités de 12 millions de tonnes chacune.

«C'est un projet qui nécessitera un investissement initial de plus de 400 milliards de F Cfa», a-t-il informé.

Martino De Ciccio a tenu à préciser que pour développer ce projet, une coopération gagnant-gagnant avec l'emphase sur le contenu local sera de mise. Dans la note informative mise à notre disposition relativement à la présentation dudit projet, il est précisé que les recettes fiscales et les revenus des fournisseurs de biens et services locaux sont estimés à 1 500 milliards de F Cfa. Le document précise aussi que la contribution directe au bénéfice des communautés riveraines, à travers le comité de développement local minier, s'élèvera à environ 20 milliards de F Cfa.

Le Président de la République, Alassane Ouattara, heureux de cette découverte, a salué le groupe Montage Gold pour le travail accompli.

La délégation de cet industriel minier était conduite par le ministre des mines, du pétrole et de l'énergie, Mamadou Sangafowa Coulibaly.

La phase de construction de ce gisement aurifère permettra de créer 2 500 emplois directs et indirects contre 1 000 emplois directs et indirects pendant son exploitation. Selon les données du ministère ivoirien du plan, de l'économie et du développement, sur la base des productions réalisées et des projets en cours ou annoncés, les prévisions tablent sur la poursuite de la tendance haussière de la production aurifère. Ainsi, précisent ces données officielles, la production d'or devrait se situer à 50 tonnes en 2023 et 52 tonnes en 2024 avec l'entrée en production des mines d'or de Zoukougbeu, de Séguéla et de Lafigué (Dabakala) en construction.

« Ainsi, la production d'or devrait se situer à 50 tonnes en 2023 et 52 tonnes en 2024 avec l'entrée en production des mines d'or de Zoukougbeu, de Séguéla et de Lafigué (Dabakala) en construction », précise ce département ministériel.

Par ailleurs, en vue de promouvoir la transformation locale qui reste encore faible, le gouvernement est engagé dans le développement de la formation professionnelle dans ce domaine. Ainsi, des sociétés exerçant dans le secteur envisagent l'installation de raffineries d'or afin d'assurer le traitement des produits bruts au niveau local