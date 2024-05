Ile Maurice: Athlétisme - Les Mauriciens dictent leur loi

Meeting reconnu au niveau international par la labellisation IAAF (World Athletics), la 3e édition de l'Open de Saint André, île de la Réunion, a été le terrain de jeu de nos compatriotes samedi dernier au stade Sarda Garriga.

Nos compatriotes ont volé la vedette en produisant les meilleures performances lors de ce meeting regroupant les meilleurs de la région de l'océan Indien, ainsi que certains athlètes d'Afrique et de l'hexagone.

Cette 3e édition organisée par l'ASSCC en partenariat avec la Ligue d'athlétisme réunionnaise, la Fédération française d'athlétisme et le service des sports de la ville de St André permettait aux athlètes de la zone de faire des performances pour pouvoir accéder aux championnats de France et aux différents meetings dans l'hexagone. Bénéficiant aussi d'un label régional World Athletics, cette compétition offrait un classement international à chaque athlète qui y participait, une innovation sur le territoire de l'Est.

Maurice comptant comme les invités de la zone Océan Indien aux côtés des Seychellois, des Mahorais et des Comoriens et également aux côtés des athlètes de la Suisse et la Belgique, le niveau s'est voulu très élevé samedi dernier. Cela n'a pas empêché au sprinter Noa Bibi, tête d'affiche de cette compétition, de briller en signant les meilleures performances chez les messieurs. Il a signé un doublé au sprint avec un chrono de 10s37 (1082 pts) au 100m et de 20s92 (1079 pts) au 200m. Au 400m, Jeremie Cotte s'est distingué en remportant sa course en 47s76 (996 pts) alors que la deuxième place de Niskens Kadarasen au 100m, avec un temps de 10s76, lui a valu de récolter 959 pts.

Chez les dames, Océanne Moirt et Maeva Thevenet ont fait forte impression au sprint et sur les haies. La première a conquis l'épreuve reine en signant un chrono de 12s30 (933 pts) ainsi que le demi-tour de piste, stoppant le chrono à 24s47 (991 pts) alors que la seconde a pris le dessus sur le 100m haies en franchissant la ligne d'arrivée en 14s66 (936 pts).

Au lancer du disque, Christopher Sophie a pris la première place en signant un jet à 51m70 (908 pts) tandis qu'au marteau, Mahendrasingh Lolldharowa s'est imposé avec un lancer à 51s25 (753 pts). Sur le 3000m, Mohammad Dookun et Kenan Leclerc ont respectivement pris les 4e (8m43'62) et 7e (9m27'05) places alors qu'Oliver Fra a réalisé le cinquième meilleur temps au 800m en 2m05'68.