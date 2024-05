Ile Maurice: «Qui était le prête-nom de Jugnauth en Angleterre ?»

Sherry Singh, l'ex-Chief Executive Officer (CEO) de Mauritius Telecom (MT), a réuni la presse hier pour répondre aux accusations et attaques du Premier ministre (PM), Pravind Jugnauth, de la veille, lors du meeting du Mouvement socialiste militant (MSM) à Vacoas.

Sherry Singh a d'emblée déclaré qu'il ne comprend pas pourquoi Pravind Jugnauth a choisi de s'en prendre à lui le jour de la Fête du travail. Et de prévenir le PM que s'il continue ses attaques «personnelles et sous la ceinture», et même contre son épouse, «ce sera lui qui ne pourra plus se montrer face à la population». Il faisait référence aux menaces lancées par Pravind Jugnauth la veille contre certains membres de l'opposition.

Répondant au PM qui a accusé son épouse et lui d'avoir des comptes par milliards à Dubaï, Sherry Singh a affirmé qu'il n'en a ni à Dubaï ni ailleurs. Tout en reconnaissant que son épouse, Varsha Singh, avait bien des activités à Dubaï entre 2016 et 2019, mais que cela n'est plus le cas depuis la pandémie de Covid- 19. «Ma femme et moi répondons d'ailleurs en ce moment même aux questions de la Mauritius Revenue Authority et l'affaire est en cour.» Sherry Singh a accusé Pravind Jugnauth d'utiliser certaines institutions pour persécuter ses opposants.

Les trois questions

L'ex-CEO de MT a alors adressé à son tour trois questions à Pravind Jugnauth en le tutoyant : «Qui est ce prête-nom qui gardait ton argent en Angleterre ? Quel business négociait ce prête-nom pour ton compte, en particulier durant le Covid ? Ce prête-nom t'a-t-il aidé pour l'achat d'un appartement pour ta fille en Angleterre ?» Et de prévenir qu'il a tous les renseignements, ayant longuement parlé à ce prête-nom, et que si Pravind Jugnauth continue ses attaques, «je lui poserai d'autres questions».

%

À la question de savoir si le prête-nom est toujours vivant, Sherry Singh n'a pas répondu, mais a fait savoir que la question est sur la bonne voie. De plus, il a démenti être en train de préparer des vidéos sur la famille du PM. «Je crois que c'est la foule de Port-Louis qui 'fatigue la tête' au PM.» Justement, Sherry Singh est d'avis que malgré les moyens utilisés par le pouvoir, «les carottes sont cuites pour Pravind Jugnauth. Malgré la peur qui règne dans le pays, l'opposition a attiré une grande foule et ce n'est que le sommet de l'iceberg». Sherry Singh a dit ne pas envisager des poursuites contre le PM pour ses propos c a r c e dernier «n'a pas utilisé mon nom, parlant de Maharadjah». Tout en soulignant que Pravind Jugnauth a en fait un problème personnel avec lui.

Concernant les nouvelles têtes recrutées par le MSM, Sherry Singh a déclaré : «Pravind Jugnauth est tellement impopulaire qu'il a besoin de personnalités populaires.» Interrogé sur un autre propos de Pravind Jugnauth la veille à l'effet que l'épouse de ce dernier fait trembler l'opposition et certains journalistes, l'ex-CEO de MT a dit : «C'est lui (le PM, NdlR) que la dame fait trembler.»

Condamnant également Pravind Jugnauth qui a lancé à l'adresse de certains membres de l'opposition, dont Véronique Leu-Govind, «mo pou éklat zot», Sherry Singh a dit trouver que ce n'est pas ainsi qu'un PM doit parler, surtout à l'égard d'une femme, «alors que le monde entier l'entend». Tout en étant d'avis que «Pravind Jugnauth n'aurait pas eu le courage de parler ainsi s'il n'était pas au pouvoir».