Ile Maurice: Le suspect avoue aussi un vol à la SBM

Kinsley Danilo Mecklenburgh, 19 ans et sans adresse fixe, a été arrêté par la Criminal Investigation Division de Beau-Bassin dans l'après-midi du 1eᣴ mai après un holdup dans une station-service à Beau-Bassin. Lors de son interrogatoire, il a aussi avoué un vol survenu à la succursale de la State Bank of Mauritius (SBM) à Beau-Bassin dans la soirée du 23 avril.

Dans la soirée du 30 avril, un malfrat armé d'un couteau avait menacé deux pompistes d'une station essence à Beau-Bassin. Les deux employés venaient de fermer et faisaient la caisse dans le mess room, fermé à clé, lorsqu'un homme avait fait irruption. Il avait d'abord prétendu demander l'heure, pour ensuite enfoncer la porte avant d'emporter une somme de Rs 61 000.

Suite à des informations crédibles, le sergent Ram, la Woman Police Constable Kistnasamy, et les agents Oozeer, Narasimhulu et Ramcharam, sous le commandement du surintendant Luciano Gérard, ont monté une opération pour mettre la main sur le suspect qui se trouvait à Trèfles, Rose-Hill. Les enquêteurs avaient visionné les images des caméras de surveillance de la station essence et avaient reconnu Kinsley Danilo Mecklenburg, qui n'en est pas à ses premiers démêlés avec la justice.

En voyant la police, ce dernier a grimpé sur le toit d'une maison pour prendre la fuite. Les policiers se sont mis à ses trousses et sont parvenus à le capturer à l'avenue Corps-de-Garde, résidence Trèfles. Le suspect a tenté de résister à son arrestation et a essayé d'agresser un policier. Il est passé aux aveux et une partie du butin, qui était dans sa poche, a pu être récupérée. Kinsley Danilo Mecklenburg a aussi avoué un autre vol à la SBM de Beau-Bassin le 23 avril. C'est le manager de la banque qui avait alerté la police.

En visionnant les images des caméras de surveillance, une employée avait remarqué qu'aux environs de 21 h 54 le mardi 23 avril, deux hommes avaient volé le sac postal dans la boîte aux lettres contenant quatre cartes de débit au guichet automatique. Une carte de débit a été utilisée à Tangs Way et à Dreamprice à Beau-Bassin par Touch and Pay pour une transaction de Rs 10 000. Le complice de Kinsley Danilo Mecklenburgh, Yannick Legentil, 18 ans et qui n'a pas d'adresse fixe, avait été arrêté le 24 avril.