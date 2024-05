Ile Maurice: «Je me suis endormi au volant», relate le conducteur qui était ivre

Le conducteur impliqué dans l'accident qui a coûté la vie à Emmanuelle None, 31 ans, a été interrogé par la police de Grand-Baie mercredi.

L'habitant de Terre-Rouge, âgé de de 21 ans, a avoué qu'il avait consommé de l'alcool avant de prendre le volant. «Je me suis endormi au volant après avoir bu», a-t-il dit aux enquêteurs. L'alcootest effectué a révélé qu'il avait 85 microgrammes d'alcool dans le souffle. Il a été inculpé devant la Bail and Remand Court mercredi sous une accusation provisoire d'homicide involontaire.

Emmanuelle None, plus connue comme Emma et habitant Baie-du-Tombeau, a été mortellement fauchée alors qu'elle se trouvait sur la plage publique de Grand-Baie aux petites heures du matin. La voiture que conduisait le jeune homme a heurté un poteau électrique et a terminé sa course sur la plage. Le corps d'Emma None a été retrouvé à environ deux mètres derrière la voiture. L'autopsie pratiquée par le médecin légiste de la police, le Dr Maxwell Monvoison, a attribué le décès de la victime à de multiples blessures.