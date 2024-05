Ile Maurice: Ashley Chummun, nouvel adhérent du MSM, dément toute faveur du GM

C'est une affaire familiale qui est au centre d'une polémique à cause de la politique. Mercredi un des nouveaux adhérents du Mouvement socialiste militant (MSM) est présenté au public. Il s'agit d'Ashley Chummun. Quelques instants plus tard, le public apprend qu'il est le gendre d'Ajay Gunness, leader adjoint du Mouvement militant mauricien (MMM).

Rien d'anormal, car c'est souvent le cas quand des frères, soeurs, oncles neveux ou cousins et cousinnes sont des candidats dans différents partis politiques. Interrogé mercredi, Ajay Gunness confirme qu'Ashley Chummun est son gendre et qu'il a parfaitement le droit de faire de la politique dans n'importe quel parti qu'il le souhaite. Le Deputy Leader du MMM précise toutefois qu'Ashley Chummun est aussi le cousin de Leela-Devi Dookun-Lutchoomun. Et d'ajouter que sa fille le soutient à 100 % au niveau de la politique. Des explications qui démontrent encore une fois qu'au niveau de la politique, chacun a le choix, peu importe les relations familiales.

Or, dans la soirée de mercredi, l'épouse d'Ashley Chummun, Diya, sur un post sur sa page Facebook, écrit que le gouvernement a fait des promesses à son époux, un entrepreneur, s'il remporte les élections. «It was a take or leave deal.» Elle ajoute que son père et elle ne s'ingèrent pas dans les décisions de son époux. «He took it for his own benefit. C'est sa décision ; il la prend comme il le souhaite. Il sa propre identité et je ne pense qu'il devait s'associer à mon père. A moins the intention of MSM is to make him earn popularity.»

%

Nous avons reproduit des extraits du post car il a massivement circulé en ligne et est public. Interrogé hier, Ashley Chummun dément toute faveur du gouvernement. «C'est totalement faux et j'ai demandé à mon épouse d'effacer ce post.» Il soutient qu'il est un entrepreneur et qu'il n'a pas besoin d'une quelconque faveur. «Tout peut être vérifié auprès de ma compagnie, la Blooming Star Ltd. Je me suis lancé dans des travaux pour un morcellement dans le Nord et j'ai attendu deux ans pour obtenir le feu vert des autorités.» Il confirme qu'il est le cousin de la ministre de l'Éducation que ce sont ses grands-parents qui sont de la famille Dookun ont été associés à la politique. «J'étais toujours intéressé à faire de la politique et mon choix s'est porté sur le MSM.»

Ashley Chummun a d'autre part soutenu qu'à hier, il ne savait pas s'il serait candidat aux prochaines élections générales ou non.