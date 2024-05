Ile Maurice: L'heure est au bilan

Ils sont tous satisfaits. Les partis politiques et les alliances ayant animé des meetings lors de la Fête du travail mercredi affichent tous leur satisfaction. Rajesh Bhagwan et Patrick Assirvaden, respectivement secrétaire général du Mouvement militant mauricien (MMM) et président du Parti travailliste (PTr), maintiennent qu'ils sont contents de ce rendez-vous, mais les responsables de l'alliance, regroupant le PTr, le MMM et les Nouveaux Démocrates, tiendront une conférence de presse samedi pour en dire plus.

Roshi Bhadain, le leader du Reform Party, qui a fait un e-meeting se dit «très satisfait» et il tiendra également une conférence de presse ce samedi pour faire le bilan. «Nous avons pu atteindre plus de 100 000 vues. Rien que sur ma page Facebook, il y a 223 000 followers et sur la page du Reform Party, il y a 86 000 followers. Des radios et d'autres journaux ont également diffusé nos messages. Toutefois, dans les 20 mesures annoncées par Navin Ramgoolam, je note qu'il y a une vingtaine qui sont dans les 80 réformes de notre parti. Il n'est pas le seul à avoir copié nos idées. Dans un passé pas trop lointain, Pravind Jugnauth parlait d'une assurance pour la police. Ce projet a été présenté par le Reform Party depuis un an», dit-il.

Linion Moris a tenu son premier meeting à Rose-Hill. Jean-Claude Barbier, membre de ce regroupement, affirme que pour une première, c'est une réussite. «Nous avons eu une grande foule de patriotes qui sont sincères et qui reconnaissent le travail abattu par Linion Moris pour une meilleure île Maurice. C'est une grande victoire. Il faut cesser de dire petit parti en parlant de Linion Moris. Nous sommes vraiment dans la course pour les élections», insiste-t-il. Jean-Claude Barbier déplore l'attitude du gouvernement qui a gardé les trams au garage pour pénaliser les partis adverses.

Nous avons contacté Kavi Doolub, le chief whip du gouvernement, pour un bilan, mais il nous a fait savoir qu'il était occupé. Cependant, Joe Lesjongard, le président du Mouvement socialiste militant, a tenu une conférence de presse hier pour commenter le meeting du 1er-Mai. L'express n'y a pas été convié. Pourtant, ce parti avait sollicité l'express pour faire connaître son slogan «Pli for Ensam» en marge de ce meeting pour lequel ils ont avancé le chiffre de 30 000 personnes.

Consolidation

Le Parti mauricien social démocrate (PMSD) a accueilli quatre nouveaux membres avant le 5 mai. Prithviraj Putten, ancien ministre et ancien Deputy Speaker, Jean-Lou du Buisson Perrine, Medha Ramnauth et Sayer Eyasim ont intégré le PMSD ces derniers jours. Xavier-Luc Duval et ses troupes mettent les bouchées doubles afin de faire de leur rassemblement du 5 mai à Grand-Gaube un succès.