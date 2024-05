Ile Maurice: Les inondations au Parlement

La séance parlementaire de mardi prochain aura un cachet particulier. D'abord, elle est le premier rendez-vous après le meeting du 1er-Mai et en même temps, Patrick Assirvaden, le whip de l'opposition ainsi que ses collègues, Aadil Ameer Meea et Ehsan Juman ont «découvert», selon eux, que le tirage au sort pour attribuer les rangs des questions se fait d'une façon que seul le speaker, Sooroojdev Phokeer peut décider quelles questions sont en haut de la liste.

L'opposition revient à la charge sur les récentes inondations ce mardi. Le député du Parti travailliste Fabrice David demandera si le gouvernement a l'intention d'offrir un rabais sur les factures d'eau et d'électricité car elles ont augmenté leur consommation pour le nettoyage.

Tout comme le député rouge, Ariane Navarre-Marie, du Mouvement militant mauricien, posera une question afin de savoir si le gouvernement pourra exempter les victimes d'inondation de sa circonscription du paiement des factures d'eau et d'électricité pour les mois de janvier et d'avril pour la même raison.

Osman Mahomed posera une question sur la maison qui s'était effondrée à Tranquebar. Le député veut savoir si l'enquête est bouclée et quelle est sa conclusion. Karen Foo Kune a consacré ses quatre questions aux inondations qui avaient affecté plusieurs localités de sa circonscription, Beau-Bassin-Petite-Rivière. L'élue souhaite savoir quelles sont les mesures prises pour éviter d'autres inondations dans cette région et à quel rythme les drains sont entretenus. Le député Arvin Boolell s'intéresse à la construction des drains à Saint-Jean, Quatre-Bornes, une région qui est sous l'eau à chaque grosse pluie. De son côté, Ehsan Juman veut connaître le nombre de contrats que le Drains Infrastructure Construction Ltd a alloués pour la construction de drains et la liste des entrepreneurs engagés.

%

Pour sa part, Aadil Ameer Meea posera une question sur le poste de police du port qui était sous l'eau le 21 avril dernier. Toujours du côté du MMM, Reza Uteem cherchera à savoir si le gouvernement a effectué une enquête pour identifier les maisons construites dans les zones inondables et pas appropriées pour une résidence. Il cherchera à savoir ce que compte faire le gouvernement.

Patrick Assirvaden devra attendre ce soir afin de savoir si ses questions ont été rejetées par le speaker. Le président du PTr veut savoir si le Premier ministre, Pravind Jugnauth compte mettre sur pied un comité interparlementaire pour revoir le pouvoir et la conduite du speaker. Le député veut également demander si le chef du gouvernement compte établir un code de conduite pour le speaker et un mécanisme pour sanctionner tout abus de langage. L'autre question de cet élu concerne l'affaire Stag Party. Le député demandera si le ministre Maneesh Gobin est concerné par l'enquête policière et s'il sera accusé sous une charge formelle.

Finalement, Franco Quirin revient sur un événement qui a fait le tour des réseaux sociaux récemment, une vidéo montrant un footballeur évacué sur une table pliable. Le député cherchera à savoir pour quelle raison il n'y avait pas d'équipe médicale lors du match Mangalkhan SC et Grande-Rivière-Noire West Coast joué au stade Germain Comarmond.

Par ailleurs, en raison de la préparation du meeting du 1er-Mai ou des suspensions, plusieurs députés de l'opposition n'ont pas déposé de questions au bureau du clerk.