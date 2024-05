Ile Maurice: Rs 80 000 à Port-Louis et au district de Moka uniquement

Voici une décision considérée comme une grande injustice et qui est décriée par beaucoup. Il y a quelques semaines, le ministère des Collectivités locales a décidé d'accorder une somme de Rs 80 000 chaque semaine aux 12 collectivités locales pour l'organisation d'activités sociales, sportives et culturelles.

Ces collectivités locales sont Port-Louis, Beau-Bassin/Rose-Hill, Quatre-Bornes, Vacoas/Phoenix et Curepipe (villes) et Pamplemousses, Rivièredu- Rempart, Flacq, Moka, Grand-Port, Savanne et Rivière-Noire (villages). Or une condition était attachée avant le décaissement de cette somme.

Ce sont les Parliamentary Private Secretarie (PPS), attachés à chaque région, qui devaient identifier les activités et donner leur accord. Une telle décision n'a pas été bien vue par des ministres, qui estiment que ce sont eux qui auraient dû prendre la décision finale. Il y a deux cas, un dans une région urbaine et l'autre dans une région rurale, où les PPS et un de leurs ministres sont souvent en conflit.

Devant cette situation, le ministère des Collectivités locales a décidé de n'allouer la somme de Rs 80 000 qu'à la municipalité de Port-Louis qui organisera des activités dans les trois circonscriptions de la capitale, soit GRNO-Port-Louis-Ouest (nº1), Port-Louis-Sud-Port-Louis-Central (nº2) et Port-Louis-Maritime-Port-Louis-Est (nº3), et au conseil de district de Moka pour la circonscription de Moka-Quartier-Militaire (nº8).

Pour les autres collectivités locales, c'est le Sugar Industry Labour Welfare Fund qui est sous le ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille qui aura la responsabilité d'y organiser des activités. Une situation qui ne plaît pas à ces collectivités locales qui parlent d'une décision de deux poids deux mesures. Elles ne savent pas si effectivement elles recevront Rs 80 000 ou si les activités qui devaient être organisées seront dictées par le ministre del'Égalité des genres et du bienêtre de la famille.

Interrogé, un conseiller au ministère des Collectivité locales a indiqué que toutes les collectivités locales recevront une certaine somme même si cela provient de différentes sources de financement.