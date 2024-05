Madagascar: Niches d'exportation - Des entreprises en mission au Canada

Un agenda chargé est prévu pour les seize entreprises qui partent pour une Mission économique et commerciale au Canada (MECC). Elle est prévue pour une durée de quatorze jours, du 6 au 20 mai prochains. Cette cinquième MECC sera l'occasion, une fois de plus, de promouvoir les produits et services de la Grande île sur le marché canadien, et à l'international. C'est d'ailleurs la mission qui a été assignée à ces entreprises. Augmenter les partenariats et promouvoir les exportations malgaches vers le Canada, d'une part, et, d'autre part, capter de potentiels investissements canadiens dans différents domaines.

Mardi, le lancement officiel de cette mission s'est tenu au Centell Antanimena. Des rencontres B2B et B2C seront au rendez-vous, et des visites d'entreprises seront également au programme. Pour ces entreprises opérant dans divers secteurs, allant de l'agroalimentaire aux fournisseurs d'assurance pour les PME, l'enjeu de cette mission réside également dans le fait de pouvoir participer en tant qu'exposants lors du Salon international de l'agroalimentaire (SIAL). C'est l'occasion rêvée de réaliser de bonnes affaires, sachant que ce salon regroupe en un seul lieu une multitude d'acheteurs du monde entier. Onze d'entre elles y participeront.

Des entreprises envisagent d'ailleurs d'améliorer leurs produits pour pouvoir satisfaire la demande, de plus en plus importante, au sein du marché canadien. C'est ce qu'explique la présidente de la Chambre de commerce et de coopération Canada-Madagascar, Haingo Randrianarivony. « Le défi réside actuellement dans le fait que nous puissions satisfaire les demandes croissantes du marché canadien. Néanmoins, une amélioration de la capacité de production et donc plus d'investissements sont requis pour avancer dans ce sens », a-t-elle expliqué, mardi, en marge de la présentation de cette 5e édition de la MECC. Les entrepreneurs malgaches ne sont plus à leur coup d'essai en ce qui concerne les missions économiques au Canada. La quatrième MECC, entreprise l'année dernière, avait déjà montré des résultats probants.