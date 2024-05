Algérie: Groupe 'Giplait' - Signature d'une convention-cadre avec l'agence AADL portant disponibilité des produits laitiers dans les agglomérations

ALGER — Le groupe "Giplait" de production de lait et dérivés a signé, jeudi à Alger, une convention-cadre avec l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (AADL), visant l'acquisition de locaux commerciaux au profit de ses filiales, au niveau des cités résidentielles relevant de l'AADL afin de commercialiser ses produits et de répondre à l'importante demande sur le lait et ses dérivés à travers le territoire national.

La convention a été signée au siège de l'agence AADL par la Directrice générale du groupe, Lahlouh Samah, et le Directeur général de l'AADL, Fouad Mokrani, en présence du Directeur général de la production agricole au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Messaoud Bendridi, ainsi que de cadres des deux entreprises, selon les explications de Mme Lahlouh.

Selon le document distribué à la presse, l'objectif de la convention est l'acquisition de locaux et d'espaces par le groupe Giplait au profit de ses structures et de ses filiales, réparties sur le territoire national, notamment dans les zones et quartiers à forte densité de population, en vue d'assurer les produits des filiales relevant du Groupe et répondre à la demande croissante sur le lait et ses dérivés sur l'ensemble du territoire national, outre la promotion du Marketing des filiales du Groupe.

En vertu de cette convention, des espaces seront alloués à la commercialisation des produits des filiales du groupe dans les zones à densité démographique significative, à travers la possession de biens immobiliers à vocation commerciale répondant à l'objectif recherché, et ce pour créer un environnement d'activité intégré conformément aux objectifs opérationnels à dimensions stratégiques du groupe "Giplait", notamment en termes d'approvisionnement et de marketing.

Dans ce cadre, une Commission de sélection sera mise en place au niveau de la direction générale du groupe "Giplait", chargé de désigner et de sélectionner les locaux commerciaux éligibles à la possession, sous la supervision des PDG et des directeurs généraux des filiales du groupe, selon le document qui a précisé que le paiement des dus de l'opération d'acquisition des locaux commerciaux se fait selon la formule de vente par facilité (à l'amiable), pour une durée d'au moins cinq (05) ans.

La PDG du groupe "Giplait" a précisé que cette coopération avec l'agence "AADL" permettra de renforcer les points de vente du groupe, qui s'élèvent actuellement à environ 137 points de vente à travers tout le territoire national, affirmant que cette convention permettra également de fournir du lait et ses dérivés de large consommation, ainsi que de développer la filière laitière localement, étant donné que les produits du groupe sont fabriqués à partir de lait frais collecté localement.