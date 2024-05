Algérie: Un terroriste abattu et deux éléments de soutien arrêtés à Bordj-Badji Mokhtar

ALGER — Un terroriste a été abattu et deux éléments de soutien ont été arrêtés, jeudi, à Tin Zaouatine, au niveau du secteur opérationnel de Bordj-Badji Mokhtar, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) qui a récupéré également un pistolet automatique et trois chargeurs de munitions, indique, vendredi, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'ANP a abattu, jeudi 2 mai 2024, à Tin Zaouatine au niveau du secteur opérationnel de Bordj-Badji Mokhtar en Sixième Région militaire, le terroriste dénommé +D.Omar+, et a arrêté deux (02) éléments de soutien et récupéré un (01) pistolet automatique, trois (03) chargeurs de munitions et divers objets", précise la même source.

"Cette opération, qui vient s'ajouter à l'ensemble de résultats concrétisés sur le terrain, réitère la grande vigilance et la ferme détermination des Forces de l'ANP à assainir notre pays du fléau du terrorisme, et à asseoir la sécurité et la quiétude à travers l'ensemble du territoire national", conclut le communiqué.