Congo-Kinshasa: Elections sénatoriales au Tanganyika - Les résultats du vote manuel et électronique divergent et suscitent la confusion

Dans la province du Tanganyika, un candidat déclaré élu lors du dépouillement manuel des résultats par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) à Kalemie ne figure pas parmi les élus après la publication des résultats du vote électronique à Kinshasa par la CENI.

Selon le procès-verbal de la CENI publié après l'élection des sénateurs à Kalemie, 25 bulletins de vote ont été dépouillés en présence de témoins, d'observateurs et de journalistes. Parmi les 4 sénateurs élus du Tanganyika, Ramazani Masudi Kilele du regroupement 4 AC a obtenu 3 voix. Cependant, la CENI de Kinshasa a publié des résultats du vote électronique indiquant 23 votants et 2 bulletins de vote non valides.

Par conséquent, Ramazani Masudi Kilele se retrouve avec seulement 2 voix et n'est plus inclus dans la liste des élus. Cela ouvre la voie à Lulu Kitenge du regroupement ANB, qui a également obtenu 2 voix, mais est choisi en raison de son âge plus avancé et supplante donc les candidats ayant obtenu ce même nombre de voix.

Face à cette situation confuse, le secrétaire exécutif provincial de la CENI du Tanganyika indique que les procès-verbaux du vote manuel sont transmis à Kinshasa. Selon lui, la loi électorale privilégie les résultats du vote manuel par rapport à ceux du vote électronique.

Ramazani Masudi Kilele, le candidat lésé affirme que la CENI s'est engagée à le rétablir dans ses droits.