Madagascar: Coupe du monde de slam - Santa présente six textes en malgache à Paris

En se préparant dès sa victoire au championnat national en octobre dernier, Santa est désormais prêt pour la Coupe du Monde de Slam à Paris, qui se déroulera du 6 au 11 mai.

Madagascar participe pour la 13e fois à la Coupe du Monde de Slam, et cette année promet d'être exceptionnelle avec la présence de Santatra Andriamanantsoa, plus connu sous le nom de Santa. Ce talentueux slameur se prépare à enflammer les scènes parisiennes du vibrant quartier de Belleville le 7 mai prochain. Après sa brillante victoire au championnat national en octobre 2023, Santa présentera six poèmes en malgache, accompagnés de traductions en français et en anglais, offrant ainsi au monde entier un voyage dans son univers artistique unique.

«J'ai soigneusement élaboré six poèmes en malgache qui explorent les réalités de la vie à Madagascar : notre quotidien, notre poésie, notre pauvreté. Mon objectif est de les présenter de manière à la fois poétique et saisissante. C'est un défi excitant mais aussi un immense honneur pour moi de représenter mon pays», confie Santa lors d'une conférence de presse à l'IFM Analakely, hier.

Madagascar se retrouve dans la poule avec le Congo, le Mali, la France et le Gabon. Dans cette compétition relevée où la langue française prédomine, avec trois pays francophones dans la poule, Santa voit là un défi supplémentaire.

«Certes, c'est un défi supplémentaire, mais c'est aussi une occasion de prouver notre talent et notre créativité » ajoute-t-il avec détermination. Aux côtés de Système D, un ancien champion national de Slam-poésie et membre éminent du comité d'organisation du Slam-National, Santa affirme être pleinement prêt pour cette compétition.

Tournée européenne

L'aventure ne s'arrête pas là. Une fois le tournoi terminé, Santa et Système D partiront en tournée à travers l'Europe, avec l'Allemagne comme première étape. « Nous avons pour mission de partager notre art, de renforcer les liens avec les associations de slameurs et les producteurs locaux en Allemagne, et de promouvoir la poésie slam à travers le continent », explique Système D.

« Toutes nos actions sont soutenues par l'IFM et le CGM. Nous planifions un voyage poétique dans quatre pays européens. Du 13 au 17 mai, nous visiterons l'Allemagne avec des collaborateurs locaux pour des ateliers et des rencontres, puis nous nous rendrons en Belgique et en Norvège », précise-t-il.

À leur retour au pays, des ateliers et des sessions de partage d'expériences seront mis en place pour les passionnés de Slam-poésie. Cette initiative promet de pérenniser cet art et d'inspirer les générations futures. Cette participation marque la treizième fois que Madagascar prend part à la Coupe du Monde de Slam, grâce à la collaboration avec Pilot le Hot, qui avait organisé le premier atelier de slam à l'IFM Analakely en 2005, jetant ainsi les bases d'une tradition qui perdure aujourd'hui.