Cameroun: Revivez le lancement de la campagne électorale de Kalvin Soiresse Njall

Zakia Khattabi (1ère région), Rajae Marouane (1ère chambre) et Saskia Bricmont (1ère Europe), les trois têtes de liste Ecolo ont apporté leur soutien à Kalvin Soiresse Njall le président du Président du Parlement francophone bruxellois lors du lancement officiel de sa campagne électorale. Depuis plusieurs mois, ce camerounais d'origine dirige le Parlement francophone bruxellois plus connu sous l'appellation Commission Communautaire francophone (Cocof).

Face à un public attentif, Kalvin Soiresse Njall et ses camarades du parti Ecolo ont décliné leur programme basé sur plusieurs points notamment :

la justice sociale fondée sur un enseignement de qualité, la promotion d'un emploi et des revenus décents, une sécurité sociale plus forte pour lutter contre les inégalités et la pauvreté...

la mobilité active, accessible et durable

l'accueil solidaire et humain des refugiés, la régularisation des sans papiers dans un processus migratoire apaisé,

le soutien à la démocratie dans les pays en crise,

la société plus verte promotrice d'une alimentation de qualité grâce à une agriculture nourricière et biologique etc.

L'homme politique d'origine camerounaise, Moïse Essoh qui a connu Kalvin Soiresse Njall au tout début de sa carrière, était présent pour apporter son soutien au tout premier afro-descendant qui occupe le prestigieux poste de Président d'un parlement en Belgique.

Plusieurs représentants d'association ont également partagé ces moments d'échanges et de convivialité avec les candidats du parti Ecolo. Pour rappel, Kalvin Soiresse Njall est 4ème sur la liste Ecolo pour les élections du 9 juin prochain.