Afrique: International tourism fair 2024 - Opération de charme vers l'Afrique

La dixième édition du salon international du tourisme se tiendra du 20 au 23 juin prochains au Centre de conférence internationale Ivato. La Côte d'Ivoire sera le pays invité d'honneur pour ce salon deux en un. La raison à ce choix est que la Grande île compte exploiter le marché africain.

Discuter business et potentialités en termes de tourisme. C'est la toile de fond de la dixième édition du Salon international du tourisme (ITM) et de la première édition de celui de l'artisanat (IHM). Lors de ce salon deux en un, qui se tiendra du 20 au 23 juin prochains, au Centre de conférence internationale Ivato, ce sera la Côte d'Ivoire qui sera le pays invité d'honneur lors de l'événement. À en croire l'Office national du tourisme, ONTM, « une délégation ivoirienne composée d'opérateurs touristiques et d'artistes occupera un espace qui leur sera dédié à l'occasion de ce salon ».

En dehors du folklore culturel qui sera présenté par cette délégation ivoirienne, l'ITM sera également l'occasion de discuter d'opportunités de développement du tourisme entre les opérateurs touristiques des deux pays. La Grande île lorgne sur le potentiel touristique ivoirien. En y voyant même une manne pour le secteur en pleine relance. Joël Randriamandranto, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, avait expliqué hier que ce choix n'était pas fortuit.

Nouvelles voies

«Cette année, nous avons pour objectif d'attirer de nombreux touristes africains à visiter notre pays. Les Ivoiriens ne viennent pas seulement faire connaître leur pays. Ils viennent aussi avec une délégation d'entrepreneurs pour échanger avec nos professionnels du tourisme. Cela est fait pour qu'il y ait une convention en vue d'une coopération qui soit signée au terme du salon entre les opérateurs des deux pays», explique-t-il. Un regard judicieux porté sur le marché africain et le potentiel de l'Afrique de l'Ouest en général.

Depuis quelques mois, les autorités ont tracé de nouvelles voies, développant des partenariats en Europe de l'Est et en Inde. Ce sera la Côte d'Ivoire qui sera le troisième pays avec lequel Madagascar entend collaborer dans le domaine du tourisme. « Ces différents marchés sont exploités car il y a plus de liaisons aériennes qui permettent de faciliter l'accès à ces continents. D'où tout l'intérêt de développer des partenariats fructueux avec eux », avait alors expliqué le ministre du Tourisme. Les opportunités se créent avec les contacts fréquents entre opérateurs. C'est la raison pour laquelle l'échange entre professionnels est continuellement mis en avant.

Avec les partenaires tous azimuts, tant dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme et également des médias, la 10e édition de l'ITM et la première édition de l'IHM seront les rendez-vous incontournables pour les professionnels de ces secteurs. Le salon se jouxte également à la célébration du vingtième anniversaire de l'ONTM. Plus de six cents professionnels du tourisme et de l'artisanat se réuniront au CCI Ivato le temps de quatre jours. Neuf tour-opérateurs spécialisés dans le tourisme local seront au rendez-vous pour promouvoir le tourisme national, avec des offres dédiées à la découverte d'Antananarivo. Elles seront proposées aux touristes provenant des quatre coins de l'île.