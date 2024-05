Madagascar: Paiement - La carte e-poketra fonctionnelle

Des étudiants des universités publiques ne recourent plus à la carte e-poketra, lancée il y a deux ans, pour percevoir leurs allocations d'études. «Nous avons rencontré divers problèmes dans l'utilisation de cette carte, notamment des retards de paiement et des dysfonctionnements. Depuis, le versement des bourses d'études est revenu à la normale. Nous faisons désormais la queue devant les caisses, comme auparavant», ont déclaré des étudiants de l'université d'Antananarivo lors d'une rencontre, hier.

Le ministère du Développement numérique, des postes et des télécommunications (MDNPT) précise que la carte e-poketra est bel et bien fonctionnelle. « Ce sont ces étudiants qui ont fait le choix de ne pas l'utiliser. D'autres personnes, comme des agents de l'État, l'emploient sans problème. Et si des étudiants souhaitent la réutiliser, nous pouvons y réinjecter leurs bourses d'études », explique une source auprès de ce ministère, qui s'interroge sur la connaissance de l'éducation financière chez les étudiants. Un agent de l'État qui utilise ce porte-monnaie électronique affirme qu'il ne rencontre aucun problème dans son utilisation.

La carte e-poketra est une carte multifonction pour les étudiants et les agents de l'État. Elle est à la fois une carte de paiement et une carte d'étudiants pour les étudiants, une carte professionnelle et une carte de paiement pour les agents de l'État. «L'intérêt de la carte e-poketra pour les étudiants, c'est que leurs parents peuvent l'alimenter depuis la Paositra Malagasy de leur région, lorsqu'ils veulent leur envoyer des vivres», poursuit la source auprès du MDNPT. Plus de cent dix mille cartes e-poketra seraient en activité chez les étudiants.