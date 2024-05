Madagascar: Photographie - Hakanto Contemporary rend hommage à Dany Be

Entre hommage et consécration, Hakanto Contemporary ouvrira ses portes ce samedi 4 mai pour accueillir une exposition photographique rendant hommage à Daniel Rakotoseheno, dit Dany Be (1935-2021), une figure pionnière du photojournalisme à Madagascar. Intitulée « What a wonderful world », cette exposition retrace l'histoire de la photographie malgache à travers le travail de Dany Be. L'exposition offre au public une immersion dans le travail de ce photographe sur plusieurs décennies, explorant divers domaines tels que la politique, le social, le sport, la culture et les événements marquants de la société malgache. Composée de cent vingt-sept images, dont la plupart sont inédites, cette exposition met en lumière l'engagement professionnel de Dany Be en tant que journaliste photographe.

"Les photographies de Dany Be traduisent souvent le sentiment de proximité qu'il avait avec son environnement. Dans une esthétique humaniste, il immortalisait les instants et les scènes de vie quotidienne, réalisait les portraits des personnes qu'il côtoyait et celles anonymes croisées par hasard. Ou simplement, il saisissait l'air du temps", souligne Rina Ralay-Ranaivo, commissaire de l'exposition avec Jean Loup Pivin.

Dany Be avait compris l'importance de préserver l'histoire moderne de Madagascar et s'était engagé à transmettre ses connaissances aux jeunes générations. Il avait également contribué à la reconnaissance de la photographie malgache, notamment en collaborant avec Revue Noire pour documenter son histoire. Dès 1957, Dany Be avait montré un intérêt croissant pour la photographie. Il avait commencé sa carrière au sein du studio Select Photo à Antsirabe avant de devenir journaliste photographe pour Madagascar Dimanche en 1959. Sans formation académique en journalisme, il a acquis son savoir-faire sur le terrain, aux côtés d'autres professionnels de la presse. Le travail de Dany Be couvrait également le sport malgache, en particulier le rugby, un domaine dans lequel il excellait et qui lui permettait de capturer l'énergie et la passion des premières années de l'Indépendance.