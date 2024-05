Congo-Kinshasa: Après des mois de guerre, environ 128 000 personne ont besoin d'aide humanitaire dans le Lubero

communiqué de presse

En mars 2023, alors que des dizaines de milliers de personnes déplacées avaient fui Kibirizi et ses environs pour se réfugier dans le territoire de Lubero, MSF avait mené une intervention d'urgence pour soutenir plusieurs structures de santé et fournir des biens essentiels à la population déplacée. Un an plus tard, à Kibirizi où MSF appuie l'hôpital général de référence et cinq autres centres de santé, les équipes font de nouveau face à des besoins croissants, dans une zone où peu d'acteurs humanitaires interviennent. Nicodème Kabuyaya Sayitabo, qui a participé aux côtés de MSF à la mise en oeuvre de ce projet, revient sur les raisons de cette intervention.

Pourquoi MSF a décidé d'ouvrir un projet à Kirumba ?

MSF a lancé cette intervention à la suite de déplacements massifs de la population originaire de la zone de santé de Kibirizi ou de celle de Nyanzale, vers le sud du territoire de Lubero, précisément dans la zone de santé de Kayna, déplacements causés par de violents combats entre les différentes factions armées actives sur le territoire. Il faut aussi garder en tête le fait que ces familles se sont déplacées à plusieurs reprises ces derniers mois et que ces personnes sont épuisées de fuir en permanence sans accès à leurs ressources habituelles. D'ailleurs, des affrontements sont toujours en cours dans le territoire de Rutshuru et la zone de santé de Kibirizi, ce qui provoque encore aujourd'hui des déplacements de population.

La grande majorité de ces déplacés ont été accueillis dans des familles d'accueil, le reste dans des sites d'hébergement collectif comme les écoles ou les églises. Selon les évaluations des acteurs humanitaires sur place, environ 22 840 ménages ont été enregistrés en tant que déplacés dans le sud du territoire de Lubero, soit à peu près 128 000 personnes qui ont besoin d'une assistance humanitaire d'urgence. Le centre de santé de référence de Kirumba où les équipes de MSF interviennent présente l'avantage d'être accessible pour des personnes qui vivent aussi à Kayna ou Kanyabayonga.

Quels sont les principaux besoins que vous constatez sur place ?

En général, les personnes déplacées fuient rapidement avec le strict minimum. Aussi ces personnes démunies ont besoin de vivres, d'abris et d'eau potable. La majorité d'entre elles sont accueillies dans des familles d'accueil qui souffrent également de cette situation et qui ont besoin d'assistance.

Pouvez-vous nous décrire les activités de cette intervention ?

Pendant au moins un mois, MSF va financer les consultations en soins de santé primaire au centre de santé de santé de référence (CSR) de Kirumba pour tous les patients, personnes déplacées ou issues de la communauté hôte. En outre, comme les enfants de moins de 15 ans sont considérés comme la population la plus vulnérable face aux différentes maladies, les hospitalisations pédiatriques au CSR ainsi que les frais de transport vers l'hôpital général de référence de Kayna seront également pris en charge.

Quel autre type de support est apporté par les équipes de MSF ?

Depuis Kibirizi, les équipes doivent parcourir entre 70 et 100 kilomètres pour se rendre à Kirumba. La route est mauvaise et en fonction des combats en cours, l'itinéraire peut être modifié. Malgré ce contexte et ces difficultés, la supervision des équipes sur place est primordiale pour nous assurer de la qualité des soins proposés à ces familles et pour aussi former le personnel soignant sur place et fournir les médicaments indispensables à une prise en charge de qualité. Par ailleurs, nous pouvons nous appuyer sur les autorités administratives locales, comme les chefs de quartier, pour informer la population de notre présence et de l'importance de ces consultations médicales pour améliorer l'état de santé de la population.

Le soutien au centre de santé de référence de Kirumba est pour le moment planifié pour un mois. En fonction de la situation, les équipes de MSF pourront faire évaluer leur support. En attendant, MSF reste présent au sein de l'hôpital général de Kibirizi, dans les centres de santé de Kalongé, Kashalira, Kibingu et Kasoko, le centre de santé de référence de Kibirizi et également dans les zones de santé de Bambo, Mweso, Masisi, Binza et Rutshuru, à travers un soutien aux hôpitaux généraux de référence et dans des centres de santé périphériques.