Madagascar: Innovation - Les jeunes encouragés à entreprendre

Entrepreneuriat. Le Concours d'Innovation Mizunami invite les jeunes entrepreneurs malgaches à y prendre part. Ce concours, ouvert et annoncé lors d'une conférence de presse à Andraharo hier, s'adresse aux jeunes entrepreneurs malgaches âgés de 18 à 35 ans. Son objectif est de stimuler l'innovation afin de soutenir le développement économique et social du pays.

Les participants ont jusqu'à la fin du mois pour s'inscrire, mais ils doivent remplir certaines conditions pour être éligibles. Soamihanta Randriamanasoa, responsable chez Nexta, a souligné que les start-ups souhaitant participer doivent mettre en avant des initiatives impactantes et innovantes, favorisant également la création d'emplois, et que l'entreprise s'inscrit dans une perspective de développement durable. De plus, pour promouvoir l'égalité des genres, chaque équipe doit comporter des membres de chaque sexe.

Une présélection des start-ups participantes sera effectuée à partir du 1er juin. Les finalistes seront annoncés le 27 juin 2024 à la suite d'un entretien. Tandis que le pitch final, qui permettra de choisir les trois gagnants, se tiendra quant à lui le 1er août 2024.

Trois start-ups seront désignées vainqueurs de ce concours, chacune recevant un financement de trente millions d'ariary. En plus de ce financement, les lauréats bénéficieront d'un programme d'accompagnement personnalisé et de l'expertise reconnue de Nexta pendant six mois. Cette assistance permettra aux entreprises gagnantes d'intégrer un réseau de professionnels, leur offrant ainsi de nombreuses opportunités pour assurer le succès pérenne de leur projet.

Ce concours d'Innovation Mizunami, lancé par la Mizunami Africa Foundation, est en partenariat avec Nexta, l'incubateur du Groupe Axian.