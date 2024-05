Madagascar: Tourisme de croisière à Boeny - Le quai d'embarquement bientôt en chantier

Les responsables du tourisme à Boeny ne ménagent pas leurs efforts pour promouvoir la destination Mahajanga.

Lors de la première Assemblée générale de l'Office régional du tourisme de Boeny (ORTB) en février, les acteurs du secteur touristique, sous la direction du président Eric Razafimaitra, ont engagé des discussions sur la stratégie de développement et de promotion de la destination touristique de Mahajanga.

L'escale des bateaux de croisière ou des paquebots à Mahajanga représente l'une des filières prometteuses du secteur touristique. Cependant, le développement du tourisme de croisière est entravé par les défis liés aux infrastructures d'accueil, en particulier le quai de débarquement des passagers de ces grands navires.

La visite des membres du conseil d'administration de l'ORTB au directeur de l'Agence portuaire maritime et fluviale (APFM) de Mahajanga, Jacquis Georges Rainimbahy, a été l'occasion de discuter de l'évolution du projet de réhabilitation du quai d'embarquement pour les paquebots au port de Mahajanga.

« Les travaux d'urgence de réhabilitation du quai au port de Mahajanga sont prévus pour débuter au mois de juin prochain. Le projet sera financé par la Banque mondiale », a déclaré le directeur de l'APMF.

Nouvelles liaisons

De plus, la nouvelle saison des paquebots débutera au mois de novembre prochain. À cette occasion, les travaux seront certainement achevés. Les touristes n'auront plus à patauger dans l'eau en descendant des vedettes.

« Nous sommes reconnaissants de cet intérêt continu pour promouvoir la destination Mahajanga de la part de l'APMF », a souligné le président du CA de l'ORTB.

En ce qui concerne le trafic aérien, des concessions ont été accordées par les autorités compétentes. La mise en place d'une liaison aérienne régulière toute l'année entre Mahajanga et Nosy Be a été soulignée dans le but de dynamiser le secteur touristique. De plus, l'augmentation des fréquences de vols entre Mahajanga et Antananarivo est désormais effective, et de nouvelles liaisons ont été ouvertes entre Mayotte et Mahajanga.