Congo-Kinshasa: Le Collectif de sous-traitants du pays contre l'ingérence de la FEC - Le Présidium des jeunes entrepreneurs en attente d'un dialogue avec le Gouvernement

C'est dans l'objectif de promouvoir les intérêts dans différents secteurs d'activités économiques, sociales et scientifiques, que le présidium des jeunes entrepreneurs de la République Démocratique du Congo, a tenu un point de presse, jeudi 2 mai dernier, à la place Royal de la commune de la Gombe. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir : l'attente d'un dialogue avec le gouvernement congolais, la représentation des entreprises auprès du pouvoir public, des privés, des organismes nationaux et internationaux afin d'établir la vérité sur les institutions habilitées à gérer la passation des marchés en République Démocratique du Congo. Ce sera l'occasion pour ces jeunes entrepreneurs de dire non à l'ingérence de la FEC dans la gestion de passation des marchés avant d'exiger que cette opération soit confiée aux personnes qualifiées.

Retenons que, le collectif de sous-traitants du Congo, est géré par 10 personnes, qui partagent une même idéologie. Il s'agit de membres du présidium ci-dessous: K. Mbuyi Don Israël H, Lokorto Jemima, Kibe Junior, Mpiana Lenge James, Lubo Ngoie Pepel, Kasonga Mukuta Joe, Diwindi Djale Cédric, Ilunga Tshimanga Luc, Lunda Bisimwa Bienfait, Kabongo Joyce. Tous fustigent l'attitude de la FEC qui n'a ni droit, ni qualité, mais gère les marchés publics en République Démocratique du Congo. Par ailleurs, ils rappellent que le terme sous-traitant est un contrat par lequel une entreprise demande à une autre de réaliser une partie des tâches que l'entreprise cliente devait accomplir et fournir à sa propre clientèle. Il y a lieu d'indiquer au public que la FEC n'est pas une entreprise destinée à gérer les opérations des marchés. Elle doit s'en tenir aux limites de son pouvoir en évitant de s'ingérer dans le droit des tiers.

Prenant la parole pour la circonstance, M. Lubo Ngoie Pepel, l'un des membres du présidium, a commencé par remercier le Président Félix Tshisekedi pour les efforts fournis, ainsi que les démarches menées dans le souci d'améliorer le social des Congolais en se battant pour créer plus de 6,5 millions d'emplois en République Démocratique du Congo.

L'orateur a également salué les efforts fournis par Mme la Première ministre, Judith Tuluka, dans la formation de l'équipe gouvernementale avant d'exprimer ses inquiétudes liées sur ce même chapitre de passation des marchés. Il s'agit, a-t-il renchéri, d'une opération effectuée et gérée par la FEC qui n'a pourtant pas qualité. Il lance ainsi l'opération «finie l'ingérence dans les attributions des autres institutions».

Pour ce faire, il sollicite un dialogue sincère avec le gouvernement congolais, pour tirer au clair cette situation.

Rappelons que le législateur congolais veut qu'il ait une voix qui soutient les petites et moyennes entreprises (PAME) à capitaux nationaux et internationaux, d'une part, et d'autre part, qui protège la main-oeuvre nationale et internationale. Le dialogue permettra de mettre fin à l'ingérence de la FEC et à accorder la chance aux Congolais, d'améliorer leurs modes de vie et de prester dans les différentes entreprises tant privées que publiques. Cette démarche menée par le présidium des jeunes entrepreneurs du Congo, apporte un soulagement au sein de la communauté congolaise, qui attend le changement du social prôné dans les six engagements prioritaires du Chef de l'Etat.