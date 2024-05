Congo-Kinshasa: Promotion d'investissements - Equity Group Holdings et Société Financière Internationale (IFC) en visite à l'ANAPI

Etant l'organe conseil du gouvernement central et des gouvernements provinciaux de la République démocratique du Congo en matière de promotion des investissements et d'amélioration du climat des affaires, l'ANAPI accompagne les investisseurs nationaux comme étrangers tout au long de leur parcours, avant, pendant et après investissements.

C'est dans ce cadre qu'une délégation d'Equity Group Holdings et de la Société Financière Internationale a été reçue au siège de l'ANAPI ce jeudi 03 mai 2024, par son Directeur General Adjoint, le Professeur Bruno TSHIBANGU Kabaji, pour échanger sur les opportunités d'investissement en RDC.

En effet, Equity Group Holdings est une société holding de services financiers basée dans la région des Grands Lacs africains, dont le siège social se trouve à Nairobi, au Kenya, avec des filiales en Ouganda, en Tanzanie, au Soudan du Sud, au Rwanda, en République démocratique du Congo et un bureau de représentation en Éthiopie.

Tandis que la Société Financière Internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque Mondiale et la plus importante institution mondiale d'aide au développement dont les activités concernent exclusivement le secteur privé. Elle mène une réflexion sur les outils de développement à offrir aux différents pays, parmi lesquels figure la gouvernance d'entreprise.

Etant actionnaire dans Equity Group Holdins, IFC est intéressé par tous les secteurs d'investissements en RDC est compte dans le futur proche faire le pont avec une entreprise internationale spécialisée dans le domaine de l'industrie métallurgique, laquelle envisage le déploiement de sa filiale en RDC.

Leur objectif est d'identifier des opportunités qui peuvent se développer avec le secteur privé, de connaitre le cadre de collaboration qui existe entre l'ANAPI avec les différents services de l'état, les différentes reformes sur l'amélioration du climat des affaires en RDC, les perspectives d'investissements et les risques.

En tant que service d'interface entre les secteurs privé et public, l'ANAPI a mis en oeuvre des mécanismes pour répondre aux préoccupations de la délégation afin de leur garantir un excellent service et de transformer leurs attentes et espérances en projets concrets.

Fait à Kinshasa, le 03 mai 2024