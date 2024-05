Congo-Kinshasa: FPI - La DGA Bassiala Nlandu Djena évalue l'avancement des projets financés au Kongo Central

Quelques mois après sa nomination en tant que Directrice Générale Adjointe du Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI) par le Président de la République, Madame Bassiala Nlandu Djena a entrepris fin avril une série de visites sur le terrain pour inspecter les projets financés par le FPI.

Madame Bassiala Nlandu Djena a commencé son action par une inspection minutieuse des projets situés dans la province du Kongo Central, avant de prévoir des visites dans d'autres provinces du pays.

Accompagnée par une délégation de cadres et agents du FPI, la DGA s'est rendue dans plusieurs agglomérations de cette province, notamment Kimpese, Kisantu, Mbanza Ngungu, Matadi, Boma et Moanda.

L'objectif principal de cette mission de travail a été d'analyser la progression des projets soutenus par le FPI, mais également d'engager des discussions avec les promoteurs pour cerner les difficultés auxquelles ils font face dans la mise en oeuvre de leurs initiatives.

Au cours de ces visites, Bassiala Nlandu Djena a insisté sur l'importance du respect des échéances de remboursement des fonds des crédits octroyés par le FPI, soulignant que cela permettrait de multiplier et de pérenniser les activités industrielles dans le pays.

Parmi les projets qui ont été visités figurent Mbuela Lodge de Kelton SARL qui avait reçu un financement pour l'implantation d'une unité de production d'huile de palme et de savon ainsi que la construction de nouvelles chambres avec une salle de conférences ultra moderne à Kisantu, les établissements Lutumba spécialisés dans la production du savon et Waz Burger qui a été financé pour l'acquisition des équipements pour la modernisation d'une unité de production de frites surgelées à Mbanza-Ngungu.

En outre, la Directrice Générale Adjointe du FPI a également visité les établissements Nzilco ayant bénéficié d'un financement du FPI pour l'installation d'une unité de fabrication de pavés à Kimpese, Bags and Sacs, une usine de production de sacs d'emballage en polypropylène pour le ciment et les produits agricoles, Ledya SARL et la CVM (Congolaise des Voies Maritimes) qui a été soutenue par le FPI pour renforcer ses capacités de dragage dans la région du bief maritime du fleuve en acquérant une drague d'occasion à Boma, ont été tous inspectés par la DGA Djena Bassiala Nlandu.

Par ailleurs, la visite de la Directrice Générale Adjointe du FPI à Matadi a été marquée par des échanges constructifs avec les agents et cadres de la Direction provinciale, qui ont partagé leurs préoccupations et suggestions pour renforcer l'efficacité du FPI.

Des thématiques telles que les défis liés à l'avancement en grades, la prise en charge médicale, le fardeau administratif à Kinshasa et le manque de personnel ont été discutées en profondeur.

En plus de ses missions d'inspection et des échanges avec les agents, la DGA a également visité divers sites appartenant au FPI, offrant une perspective immersive sur les actifs de l'institution. Cette plongée directe dans le terrain a permis à Djena Bassiala Nlandu d'avoir une vision claire sur les ressources et les infrastructures détenues par le Fonds.