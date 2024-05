Congo-Kinshasa: A l'occasion du 34ème anniversaire de «Crime Magistral» - Pascal Vreros invite les Congolais à créer des pièces de théâtre

La toile du théâtre s'est enflammée ce jeudi 2 mai 2024 à Wallonie-Bruxelles de Kinshasa, à l'occasion du 34ème anniversaire de la pièce théâtrale « Crime Magistral » présenté devant les étudiants venus de différentes universités de Kinshasa.

Le théâtre est depuis longtemps considéré comme un élément important de la société, offrant un moyen d'expression artistique, de communication et de divertissement. Depuis des siècles, il sert à raconter des histoires, à transmettre des messages et à rassembler les gens.

Des tragédies de la Grèce antique aux comédies musicales modernes, le théâtre a un impact profond sur notre culture et notre société. Aujourd'hui, le théâtre continue d'être une force puissante dans notre monde avec la capacité d'inspirer, d'éduquer et de rassembler les gens d'une manière unique et significative.

Dans le souci de partager sa longue expérience dans le domaine de dramaturge, le Prof. Pascal Vreros n'a pas caché ses ambitions devant les étudiants venus de différentes universités de la ville de Kinshasa. Pour lui, l'écriture est fondamentale dans la vie d'une personne, on écrit parce qu'il y a une nécessité des choses qu'on doit garder pour l'avenir. Souvent, poursuit-il, on dit que les paroles s'envolent et les écrits restent. Le théâtre doit être reproduit correctement sans être modifié.

Le comédien, peu importe ce qu'il produit comme scène, ne doit pas rajouter des lignes sans l'envie du concepteur de texte, à moins que ce dernier soit mort. «Là on peut modifier et aussi mettre de tirade ou rajouter des lignes dans son texte», a-t-il insisté.

Quid du théâtre sur la culture ?

Le théâtre joue un très grand rôle dans le développement d'une société. Jadis, le théâtre était l'apanage de l'éducation sur des questions et des événements importants de l'histoire, mais il a également été utilisé pour éduquer les gens sur des évènements actuels et des questions sociales.

Et de renchérir : «Le théâtre nous aide aussi à aborder la question de racisme, le sexisme, la guerre, le changement climatique et bien d'autres questions importantes. Et de poursuivre, les productions théâtrales transmettent également des messages d'espoir et d'optimisme, et elles offrent un forum permettant aux gens de discuter de sujets importants».

Le rôle du théâtre dans l'éducation

Le théâtre est utilisé depuis longtemps comme outil d'apprentissage dans les écoles. En fait, des nombreuses écoles d"aujourd'hui ont leur propre département de théâtre et utilisent les représentations et autres activités théâtrales comme moyen éducatif pour les enfants, de fournir des compétences de vie précieuses et de les encourager à poursuivre une carrière dans les arts. Ce théâtre pour enfant est fait pour divertir l'enfant et fournir un environnement sûr et engageant pour explorer la créativité.

Comment le théâtre contribue à l'économie ?

Le théâtre a toujours été un élément important de l'économie, et il a permis aux gens de gagner leur vie dans le domaine des arts. Aujourd'hui, le théâtre continue à surprendre le monde de par sa rentabilité, a-t-il conclu.