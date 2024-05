Tunisie: 33e session ordinaire du conseil de la Ligue des Etats arabes - Le Président de la République reçoit une invitation du Roi de Bahreïn

Le Chef de l'Etat a souligné la détermination de la Tunisie à contribuer, de manière effective, à renforcer l'action arabe commune et à continuer de défendre les causes de la région dont, en premier lieu, la cause palestinienne.

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, hier, une invitation du Roi de Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa, pour participer à la 33e session ordinaire du Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau du sommet prévu le 16 mai, à Manama.

La présidence de la République a indiqué, dans un communiqué, que le Chef de l'Etat a reçu, au Palais de Carthage, l'ambassadeur de Bahreïn à Tunis, Abdelaziz Mohamed Abdallah El Aid qui lui a remis l'invitation.

Le Chef de l'Etat a souligné la détermination de la Tunisie à contribuer, de manière effective, à renforcer l'action arabe commune et à continuer de défendre les causes de la région dont, en premier lieu, la cause palestinienne, exprimant sa conviction quant à la capacité de Bahreïn de fournir toutes les conditions nécessaires à la réussite du prochain Sommet arabe.