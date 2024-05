Tunisie: Journée nationale de la diplomatie - Un effort incommensurable pour le rayonnement de la patrie et la prospérité de son peuple

La souveraineté décisionnelle de la Tunisie, la défense de la souveraineté nationale, l'encadrement et l'assistance des Tunisiens à l'étranger, le renforcement des relations avec les partenaires, et ce, dans le cadre du respect mutuel, de la non-ingérence et du traitement d'égal à égal, sont parmi les nouvelles constantes de la diplomatie tunisienne.

La Tunisie célèbre aujourd'hui la Journée nationale de la diplomatie. Une occasion pour rendre hommage à l'ensemble de ce corps qui se met en première ligne dans la défense de la Tunisie à l'étranger et qui fournit un effort incommensurable pour le rayonnement de notre chère patrie et la prospérité de son peuple.

En effet, tout au long de son histoire, la diplomatie tunisienne a joué un rôle pionnier dans le renforcement de la position de la Tunisie, son ouverture et son influence sur son environnement extérieur, notamment dans les espaces arabe, islamique, méditerranéen et africain et dans d'autres espaces plus lointains.

Les grands sacrifices des patriotes et des pères fondateurs de la diplomatie tunisienne qui ont réussi, au milieu du siècle dernier, à internationaliser et à défendre la cause tunisienne auprès des plus grandes capitales ont permis la reconnaissance internationale du jeune Etat tunisien, qui s'est concrétisée par l'adoption, le 12 novembre 1956, de l'adhésion de la République tunisienne à l'Organisation des Nations unies et par la suite aux organisations internationales et régionales.

La diplomatie tunisienne a réussi, depuis les premières années de l'indépendance, à établir des relations de coopération solides et diversifiées dans divers domaines tels que l'éducation, la formation, la santé, le financement de l'économie, la promotion des investissements, le transfert de technologie, la coopération technique, le tourisme et autres qui ont largement contribué à la consolidation des fondements de l'indépendance de la Tunisie et au soutien des efforts de son développement.

Les générations successives de diplomates tunisiens ont poursuivi cette noble mission de préserver la souveraineté de notre pays, de soutenir les fondements de son indépendance et de défendre les causes justes, au premier rang desquelles la cause palestinienne.

La diplomatie tunisienne a en outre contribué efficacement aux efforts de résolution des conflits et de maintien de la paix en Afrique et dans le monde, renforçant ainsi le rayonnement de l'image de notre pays et le capital confiance en la pertinence de ses choix.

Aujourd'hui, la diplomatie tunisienne s'emploie à mobiliser le soutien nécessaire aux positions de notre pays et à relever les défis majeurs en consolidant les relations avec les pays frères et amis, en développant et en diversifiant ses partenariats.

Le ministère des Affaires étrangères, avec le concours des autres services compétents de l'Etat, attache la plus grande importance à l'encadrement et à la protection des intérêts des Tunisiens à l'étranger.

D'ailleurs, la contribution de ces derniers au rayonnement de l'image de la Tunisie, ainsi qu'à l'effort national de développement, est l'un des axes majeurs de cette nouvelle diplomatie qui oeuvre constamment pour hisser haut l'étendard de la Tunisie à l'échelle internationale et protéger ses intérêts vitaux à l'étranger, sous la conduite du Président de la République, qui fixe les grandes orientations de la politique étrangère de l'Etat et dont la mise en oeuvre est assurée par le ministère des Affaires étrangères.