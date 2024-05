Tunisie: L'EST tenue en échec par le CSS / Aholou et Meriah - du recul !

VAR ou pas, arbitre correct ou pas : peu importe l'appréciation, Roger Aholou a manqué de discipline, ce qui a influencé le cours du match. Yassine Meriah, lui, a traîné dans sa relance. Son erreur a coûté cher à l'équipe. L'un comme l'autre doivent revoir leur copie, en Champions League notamment.

Pour le deuxième match d'affilée, les "Sang et Or" passent à côté d'une victoire qui leur tendait la main. Pourtant, à chaque fois, ce sont eux qui ouvrent le score, rejoignant les vestiaires pour la pause mi-temps avec un ascendant confortable pour le moral. Mais, à chaque fois, ils se sont fait rattraper au score "tout bêtement" en seconde période de jeu. Deux matches nuls, successivement avec l'USM et le CSS, et qui ont empêché les "Sang et Or" de faire un grand pas vers le titre. Or, il suffit d'une victoire ou deux au grand maximum pour que l'Espérance règle la question du sacre national sans attendre la fin de l'exercice, à condition d'éviter de perdre d'autres points.

Indiscipline, mon doux souci !

Si l'Espérance a perdu deux points à chacune de ses deux dernières sorties du championnat, c'est à cause de l'indiscipline de certains de ses joueurs. A chaque fois, un moment de fléchissement qui a coûté cher à l'équipe. Contre l'USM lors de l'avant-dernière sortie du championnat, Adnene Yaâkoubi a égalisé sur la seule véritable occasion de son équipe tout au long du match. Une erreur de replacement des défenseurs, les deux axiaux notamment, et Memmiche de se trouver à la fois isolé et impuissant.

A Radès avant-hier, l'indiscipline a, encore une fois, pénalisé le club "sang et or. VAR ou pas, arbitre correct ou pas : peu importe l'appréciation, Roger Aholou a manqué de discipline, ce qui a influencé le cours du match. Son expulsion à l'ultime minute de la période initiale a handicapé l'équipe pour le reste du match.

Roger Aholou aurait dû faire attention pour éviter justement un geste aussi agressif. Car, justement, des appréciations d'arbitre, comme celle d'Amir Loucif avant-hier, peuvent se reproduire en finale. Ceci dit, Yassine Meriah est appelé à revoir sa copie, également. Lui aussi, par son indiscipline tactique, a gaspillé tous les efforts fournis par ses camarades. Une erreur de replacement a permis à Diby Béranger de trouver la faille et de prendre au dépourvu Amanallah Memmiche qui s'est trouvé piégé et impuissant.

Malgré les erreurs de Meriah et Aholou, l'Espérance a sorti un bon match face au CSS. C'est grâce, entre autres, au reste de leurs camarades qui, eux, sont restés égaux à eux-mêmes, Rodrigo Rodrigues, Yan Sasse et Raed Bouchniba en particulier.