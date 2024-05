Madagascar: Kickboxing / Grand défi - Confirmation de l'équipe nationale

Le Gymnase Ambatomena à Fianarantsoa a été le théâtre d'un événement de kickboxing passionnant le week-end dernier. Avec la présence de combattants de renom venant de différentes ligues régionales, le Grand Combat de défi de kickboxing version 2024 a offert un spectacle de haut niveau. Les performances des membres de l'équipe nationale étaient particulièrement attendues dans la classe A. Quatre d'entre eux ont réussi à confirmer leur statut. Birino, médaillé aux Jeux des Iles, a remporté sa rencontre contre Rado de Manakara, tandis que Rosalde de Haute Matsiatra a dominé Faneva de Vakinankaratra.

Mustafa a eu raison de Tahora. Chez les dames, Sandy a triomphé face à Laricha. Malgré leurs belles prestations, Joël et Lalaina n'ont pas réussi à s'imposer face à leurs adversaires, Tojo et Jonathan d'Analamanga. Le duel de deux combattants locaux, Andry et Clarca a également été un moment fort, avec Andry sortant vainqueur après un combat éclectique. En plus des huit combats de classe A, les 14 combats de classe B et les affrontements destinés aux jeunes espoirs ont été très appréciés par les amateurs de kickboxing à Fianarantsoa.

Ce Grand combat de défi est devenu un événement annuel incontournable au Gymnase Ambatomena, se déroulant après les combats d'ouverture de la saison. Organisé par la ligue Haute Matsiatra, sous la direction de Hugues Andriamanankoavy et avec le soutien de la Fédération, son but est d'évaluer et de sélectionner les futurs membres de l'équipe nationale. La ligue se concentre maintenant sur son championnat régional, qui servira de préparation pour le championnat national prévu en juillet.